Carmen Villalobos regresa al gimnasio y muestra las rutinas con las que se pone en forma

Desde hace tiempo Carmen Villalobos no se dejaba ver en el gimnasio, pero ahora ha complacido a sus millones de seguidores en Instagram con videos en los que aparece poniéndose en forma. Usando unos leggings tie dye ella se mostró haciendo una rutina con mancuernas para fortalecer sus brazos.

La bella actriz colombiana agradece en todo momento a su entrenadora Lorena Ospina, quien es la que coordina los ejercicios con los que mantiene su escultural figura, sobre todo ahora que no puede acudir al gimnasio los cinco días de la semana: “Se logró hoy también. Mañana no porque me levanto extremadamente temprano y no me va a dar tiempo de entrenar. ¡Pero hoy lo logramos!”

En otro clip Carmen aparece haciendo otra rutina, esta vez para tonificar sus glúteos, sin olvidar la liga de resistencia como complemento. Ella también escribió un mensaje lleno de optimismo: “¡La clave del éxito es la disciplina y el trabajo duro! Y aplica para todo…Son los pequeños cambios en tu rutina que van marcando la diferencia”

Desde el verano pasado Carmen Villalobos ha estado alejada de la televisión, pero ahora podría regresar con el papel que le dio fama (Catalina Santana) en una nueva temporada de la serie “Sin Senos Sí Hay Paraíso”. Ella no ha hecho ningún comentario al respecto, pero sí Gregorio Pernía, quien recientemente salió del reality show “La Casa de Los Famosos”.

El actor colombiano reveló a People en Español que luego de disfrutar unos días con su familia interpretará de nuevo a Aurelio Jaramillo “El Titi”: “Hablé con el libretista de “Sin senos…” Llamaron a mi manager ayer para negociar la última temporada del Titi, van hacer una temporada de 60 capítulos al lado de la princesa Carmen Villalobos. Regresamos en junio después de que termine “Top Chef”.

