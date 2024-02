Costa Rica, nuevo rival de Argentina en Los Ángeles; Nigeria se baja del barco y los ticos suben

Este martes se confirmó la noticia que se rumoraba y cada vez cobraba más fuerza: Argentina no jugará contra Nigeria en Los Ángeles, sino contra Costa Rica.

Cinco días después de que la albiceleste diera a conocer su compromiso contra Nigeria en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) reportó que los africanos no podrán presentarse al compromiso debido a problemas con su visa, por lo que su nuevo contrincante será Costa Rica.

A través de un comunicado que difundió en redes sociales la asociación informó el cambio y explicó las razones.

“Debido a un problema administrativo con las visas, la Selección de Nigeria no podrá disputar su encuentro ante el Seleccionado Argentino, programado para la doble fecha de marzo en Estados Unidos. Es por ello que la Selección de Costa Rica reemplazará al equipo africano en el cronograma estipulado”, se lee en el mensaje.

De esta forma, el calendario de marzo de la albiceleste quedará de la siguiente manera:

– 22 de marzo: Argentina vs. El Salvador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

-26 de marzo: Argentina vs. Costa Rica en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Cabe recordar que esta gira inicialmente iba a llevarse a cabo en China, pero fue cancelada por la administración local.

De la misma forma, el plan era que el conjunto capitaneado por Lionel Messi se enfrentaran a Costa de Marfil, selección que fue sustituida por El Salvador al momento de cambiar la sede al continente americano.

Finalmente, el otro rival tampoco será africano, sino centroamericano, algo que será atractivo para la taquilla, debido a la gran cantidad de población procedente de Latinoamérica que hay en Estados Unidos.

Costa Rica tendrá sinodal de lujo

De esta forma, Costa Rica recibe hoy la noticia de que disputará partido de lujo, aunque será amistoso, no todos los días es posible enfrentar al campeón del mundo y primer lugar en el ranking de la FIFA.

Seis años tuvieron que pasar para que los ticos tuvieran la oportunidad de jugar un encuentro de esta manufactura, desde que en el 2018 enfrentaron a Bélgica, conjunto que en aquel entonces se encontraba en la cima del ranking del organismo que rige al fútbol mundial.

Este juego será una oportunidad inmejorable para que el DT Gustavo Alfaro pueda medir a sus convocados al más alto nivel y exigencia, de cara a las eliminatorias mundialistas que inician en junio del 2024.

