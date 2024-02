Óscar de la Hoya asegura que no habrá pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía el 4 de mayo

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, aseguró que Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía no se enfrentarán el 4 de mayo en Las Vegas como indican algunos reportes, pero no descartó que la pelea pueda suceder en un futuro.

En una entrevista con The MMA Hour, De la Hoya expresó que la pelea entre Munguía y Canelo Álvarez sería grande, pero no cree que vaya a suceder a continuación porque desconoce si el mexicano está en conversaciones con DAZN o si el servicio de streaming pueda pagarle la garantía de $35 millones de dólares.

“No, no. No lo creo. Simplemente no lo creo. Como peleador y como promotor, esa es una gran pelea. Siempre pedí una pelea entre mexicanos, ya sea para el 5 de mayo o para septiembre. Obviamente, las estrellas se están alineando, para que Jaime Munguía y el Canelo Álvarez sean esos dos peleadores (mexicanos), pero no sé cuando vaya a pasar eso. No el 4 mayo”, dijo.

Jaime Munguía ha sonado como el posible oponente de Canelo Álvarez tras la separación con PBC. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Canelo acaba de dejar a PBC, no sé si en este momento esté hablando con DAZN, ¿quién le va a pagar esa garantía enorme? Porque hay que tener en cuenta que Canelo pide una garantía muy alta y para que alguien le dé todo ese dinero, tienes que generar más de un millón de casas en PPV, y eso nunca es una garantía. Entonces, es riesgoso, ¿quién está dispuesto a pagarle todo ese dinero? No lo sé. Es muy riesgoso”, agregó.

Cabe destacar que, según revelaron fuentes al periodista Salvador Rodríguez de ESPN, Canelo Álvarez tomó la decisión de exponer su campeonato indiscutido de peso supermediano frente a Jaime Munguía en mayo después de que no pudo llegar a un acuerdo con PBC para pelear con Jermall Charlo.

Además, las declaraciones de Óscar de la Hoya coinciden con lo publicado por Dan Rafael, quien informó que el tapatío probablemente regresará con Eddie Hearn de Matchroom Boxing para enfrentar a Edgar Berlanga el 4 de mayo pese a que DANZ quiere que el campeón indiscutido de 168 libras pelee con Munguía primero.

Hasta los momentos quién será el próximo rival del mexicano sigue siendo un misterio, por lo que habrá que esperar el anuncio oficial del monarca de cuatro divisiones para confirmar si Jaime Munguía o Berlanga serán los siguientes en su lista.

Jermall Charlo era el favorito de Canelo Álvarez para su regreso en mayo. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

Jaime Munguía, de 26 años, retuvo el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear en el octavo asalto al peleador inglés. El mexicano cuenta con un récord de 43 victorias y 34 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

