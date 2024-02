Se anuncia un listado de famosos que acudirán a la entrega de los premios Oscar

La ceremonia de entrega de los premios Oscar está cada día más cerca, y ahora la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas ha dado a conocer un primer listado de famosos que serán presentadores en el evento.

Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Ke Huy Quan y Michelle Yeoh fueron ganadores del premio el año pasado, y ahora estarán presentes en el Teatro Dolby de Los Ángeles para anunciar -respectivamente- las categorías de Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz. También presentarán ternas Zendaya, Sam Rockwell, Michelle Pfeiffer, Al Pacino, Lupita Nyong’o, Matthew McConaughey, Jessica Lange, Nicolas Cage y Mahershala Ali.

Se dice que Pacino y Pfeiffer (quienes protagonizaron las cintas “Scarface” y “Frankie & Johnny”) podrían presentar el gran premio de la noche a Mejor Película. En los próximos días se anunciarán más nombres de actores y actrices que serán invitados a la 96a. entrega, que se llevará a cabo el 10 de marzo y que contará con Jimmy Kimmel como conductor.

Este año el filme “Oppenheimer” (dirigido por Christopher Nolan) es el que cuenta con más nominaciones (13). Le siguen “Poor Things” (de Yorgos Lanthimos) con 10 y “Killers Of The Flower Moon” (de Martin Scorsese) con 10. Otras cintas que compiten por el Oscar en la categoría de Mejor Película son “Barbie”, “American Fiction”, “Anatomy of a Fall”, “The Holdovers”, “Maestro”, “Past Lives” y “The Zone of Interest”.

