Timothy Bradley dice que Edgar Berlanga es el favorito para enfrentar a Canelo Álvarez el 4 de mayo

Timothy Bradley expresó que Edgar Berlanga es el favorito para enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 4 de mayo en Las Vegas porque son el tipo de peleas que el campeón mexicano está buscando en este momento de su carrera.

En declaraciones a ProBox TV, Bradley afirmó que Canelo Álvarez quiere retirarse en la cima, razón por la que no peleará con David Benavídez y buscará rivales como Berlanga que tienen una cantidad limitada de riesgo.

“Canelo va a seguir el dinero. Y si PBC no hace lo que Canelo le pide que haga, entonces irá a algún lugar donde harán lo que él quiera hacer, y harán lo que él quiera. Creo que Berlanga es el favorito en estos momentos. Canelo está tratando de maximizar su dinero. Está tratando de salir del juego todavía en la cima, y ​​esa es la razón por la que no peleará contra Benavídez. En su opinión, no tiene sentido porque siente que ha hecho lo suficiente en el deporte, siente que ni siquiera sumará a su legado”, dijo.

“Así que cuando tienes a un peleador como Canelo creyendo eso, y tienes fanáticos como nosotros, donde queremos verte pelear contra los mejores, y estás sosteniendo estos cinturones, a nuestros ojos es una falta de respeto. Sin embargo, en sus ojos (de Canelo) es como, ‘Tengo el control, soy la fuente de ingresos, puedo hacer lo que quiera’, todos los órganos sancionadores van a hacer lo mismo, por lo que podríamos ver a Canelo Álvarez en un futuro próximo, en mayo, contra Berlanga“, añadió.

Desde su entrada a Matchroom Boxing, Edgar Berlanga ha estado pidiendo una pelea con Canelo Álvarez y luego de una sólida actuación frente a Padraig McCrory, a quien noqueó en seis asaltos, retó nuevamente al mexicano y podría conseguir su oportunidad en mayo.

Cabe destacar que, tras la separación con Premier Boxing Champions (PBC), Dan Rafael informó que el tapatío probablemente regresará con Eddie Hearn de Matchroom Boxing para enfrentar al puertorriqueño el 4 de mayo pese a que DANZ quiere que el campeón indiscutido de 168 libras pelee con Jaime Munguía primero, quien podría ser su siguiente oponente en septiembre.

Canelo Álvarez tuvo que cambiar de planes tras su salida de PBC y su rival podría ser Edgar Berlanga. Foto: John Locher/ AP. Crédito: AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 26 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con el triunfo sobre Padraig McCrory. El boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por nocaut.

