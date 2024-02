Matías Novoa habla como nunca antes sobre el motivo de sus dos divorcios

Matías Novoa encontró el amor de la mano de la actriz mexicana Michelle Renaud y actualmente se encuentra viviendo una de las mejores etapas junto a ella tras contraer matrimonio y haber anunciado que esperan a su primer hijo juntos.

Sin embargo, antes de encontrar su “felices para siempre”, el galán de telenovelas vivió varios desamores que culminaron en dos matrimonios con un divorcio de por medio. Y fue en una entrevista reciente que el famoso decidió revelar las causas detrás de estas decisiones.

El chileno apareció en el famoso programa “En Casa con Mara Patricia Castañeda”, sincerándose sobre su primer matrimonio y la razón por la que este no dio frutos: “Me casé a los 25 años la primera vez en Chile. Estaba muy chavo antes de venirme a México. Me casé muy chavo con toda la ilusión, me faltaba mucho por recorrer a mí, a ella, mis objetivos se hicieron esto y los de ella para otro lado y no resultó”.

Con respecto a su enlace matrimonial con Isabella Castillo, actriz con la que compartió pantalla en la serie “El señor de los cielos”, en 2019, indicó que: “Volví a creer en el amor, me volví a casar, tampoco funcionó. La carrera te dispersas mucho, la pandemia…no hubo comunicación quizás”.

Tras su segundo divorcio, Matías Novoa conoció a quien se convertiría en la madre de primogénito, Axel. No obstante, esta relación nunca llegó al siguiente nivel. “Desde que nació Axel nunca estuvimos juntos, no nos casamos ni nada”, detalló sobre la mujer cuya identidad permanece desconocida.

“No nos casamos ni nada y siempre crié a Axel solo, era él y yo. Él siempre supo la relación que teníamos su mamá y yo”, dijo el histrión para finalizar su relato.

Fue durante es mes de diciembre del 2023 que la parejita conformada por Matías Novoa y Michelle Renaud contrajo matrimonio en una intima ceremonia a la que solo acudieron sus familiares, amigos y una que otra celebridad. Gracias a las imágenes de dicho festejo que surgieron en internet que el público comenzó a especular sobre un embarazo que meses más tarde fue confirmado por la histrionisa.

