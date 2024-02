Romeo Santos y Aventura anuncian gira ‘Cerrando Ciclos’

Después de perderle la pista a uno de los grupos más famosos de bachata, Aventura, el ex vocalista del grupo, Romeo Santos, anunció que volverá a compartir escenario con la banda este 2024. Esta noticia ha generado gran emoción entre los fanáticos, quienes ven cómo el pasado regresa, pero solo para cerrar ciclos.

Romeo Santos utilizó su cuenta de Instagram para compartir los detalles de la gira ‘Cerrando Ciclos’ junto a Aventura, revelando los lugares y fechas de las presentaciones que se llevarán a cabo. A pesar de la ansiedad de sus seguidores por presenciar el próximo espectáculo, es importante destacar que la gira solo incluirá ciudades de Estados Unidos y Canadá, dejando fuera a México por el momento.

Es importante recordar que meses antes del confinamiento por la pandemia de Covid-19, Aventura y Romeo Santos se reunieron para la exitosa gira Inmortal, la cual logró recaudar 25,8 millones de dólares entre febrero y marzo del 2020, según los informes de Billboard Boxscore. Estas cifras evidencian que la combinación de Aventura y Romeo Santos es garantía de éxito, por lo que rechazar la oportunidad de compartir escenario sería un error que seguramente no desean cometer.

Tras el éxito de su colaboración anterior, Romeo Santos ha decidido iniciar un nuevo tour junto al grupo musical que introdujo la bachata a muchos mexicanos. Sin embargo, deja claro que esta será una despedida, pues el nuevo proyecto tiene como objetivo cerrar ciclos.

En palabras de Santos: “Este año hay algo que debo realizar y concluir. Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”.

Los boletos para la gira de Aventura junto a su fundador Romeo Santos saldrán a la venta el próximo viernes primero de marzo. Hasta el momento, ‘Cerrando Ciclos’ de Aventura y Romeo tiene pactadas 20 fechas, todas en ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Los fans esperan con ansias que Aventura interprete sus grandes éxitos, entre los que se encuentran “Obsesión”, “El perdedor”, “Los infieles”, “Cuando volverás”, “Por un segundo”, “Dile al amor” y “Cuando volverás”, entre otros.

Fechas de la gira:

Sacramento, CA/ 1 de mayo

San José, CQA/ 2 de mayo

Los Ángeles/ 5 de mayo

Ontario, CA/ 8 de mayo

Glendale, CA/ 9 de mayo

Houston, TX/ 11 de mayo

Charlotte, NC/ 16 de mayo

Chicago, IL/20 de mayo

Nueva York, NY/ 22 de mayo

Washington, DC/26 de mayo

Hartford, CT/ 27 de mayo

Boston, MA/ 31 de mayo

Newark, NJ/ 2 de junio

Toronto, Canadá/ 7 de junio

Montreal, Canadá/ 8 de junio

Miami, FL/ 11 de junio

Orlando, FL/ 14 de junio

Atlanta, GA/ 17 de junio

San Antonio, TX/ 19 de junio

Dallas, TX/ 21 de junio

Romeo Santos señalado por presunto exceso de alcohol durante su concierto en Arequipa

A finales del año pasado, Romeo Santos se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, no solo por ser acusado de llegar tarde a su presentación en Venezuela, sino también por ser señalado de estar con algunas copitas de más durante su espectáculo en Arequipa, Perú. Esto, al menos, es lo que afirman aquellos que asistieron al cierre de su exitosa gira Fórmula Vol.3.

El fenómeno de la bachata culminó su tour en el Jardín de la Cerveza, marcando un récord al registrar la mayor cantidad de público para un artista internacional en ese recinto durante el año. Sin embargo, los videos que circulan en redes sociales sugieren que el artista pudo haber excedido el límite con las bebidas alcohólicas.

