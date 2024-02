Senadora demócrata presentará medida para proteger la fecundación in vitro en el país

La senadora Tammy Duckworth, demócrata de Illinois, dijo que planea llevar a cabo una votación en el Senado sobre una legislación que salvaguardaría el acceso a la fertilización in vitro (FIV) en todo el país el miércoles.

La fecundación en vitro ha captado la atención política en las últimas semanas luego de un fallo de la Corte Suprema de Alabama que decidió que los embriones congelados son niños y quienes los destruyen pueden ser considerados responsables de muerte por negligencia, lo que hizo que clínicas del estado a suspendieran los tratamientos.

“No se van a detener simplemente en Alabama. Recuerden mis palabras: si no actuamos ahora, las cosas sólo empeorarán”, dijo Duckworth en una conferencia de prensa el martes.

Las senadoras Tammy Duckworth y Patty Murray, demócrata de Washington, dijeron el martes que intentarán forzar la votación sobre su proyecto de ley para proteger el acceso al tratamiento de fertilización in vitro (FIV) en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Alabama y desafiaron a los republicanos a bloquear el proyecto de ley.

La Corte Suprema de Alabama dictaminó que los embriones congelados pueden considerarse niños según la ley estatal. Crédito: Kim Chandler | AP

En una conferencia de prensa flanqueada por sus copatrocinadores, Duckworth dijo que pedirá el consentimiento unánime el miércoles para que el Senado apruebe el proyecto de ley, que establecería un derecho federal a la FIV y otros tratamientos de fertilidad que están en riesgo después que la Corte Suprema suspendió Roe vs Wade, la protección federal que amparaba el derecho al aborto y a la planificación familiar.

Los dos hijos de Duckworth fueron concebidos mediante fecundación in vitro.

Desde la suspensión de Roe vs Wade, las restricciones a la salud reproductiva y al derecho al aborto han ido en aumento. Crédito: Andrew Harnik/Archivo | AP

El impulso de Duckworth ocurre cuando los demócratas prometen hacer de la FIV un tema de campaña en las elecciones de 2024 mientras continúan presionando a los republicanos por las consecuencias de la anulación de Roe vs. Wade.

“Esto no sucedió en el vacío. Lo que sucedió en Alabama, no se equivoquen, es una consecuencia directa de la decisión de la Corte Suprema MAGA de extrema derecha de anular Roe vs Wade”, dijo el martes a los periodistas el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer.

El proyecto de ley de Duckworth y Murray se presentó por primera vez en 2022 y luego se reintrodujo el mes pasado. Garantizaría el derecho a la FIV tal como se practica actualmente, sin importar en qué estado viva la persona. No tiene copatrocinadores republicanos.

Duckworth intentó pedir el consentimiento unánime para aprobar el proyecto de ley en 2022, pero la senadora Cindy Hyde-Smith (republicana por Mississippi) lo bloqueó sin explicación. Con el consentimiento unánime, cualquier senador puede oponerse a que el proyecto de ley avance.

“Si realmente te importa la santidad de las familias y estás sinceramente interesado en proteger la FIV, entonces debes demostrarlo no bloqueando este proyecto de ley mañana. Es así de simple”, dijo Duckworth.

Hasta dónde llega el riesgo creado por el fallo de Alabama

El fallo de Alabama criminalizó la destrucción de embriones congelados bajo la Ley de Muerte Injusta de un Menor de Alabama y llevó a múltiples clínicas en el estado, incluido el sistema de salud más grande del estado, a suspender las operaciones de FIV por temor a repercusiones legales.

Después del fallo, muchos republicanos se apresuraron a distanciarse de él, y el brazo de campaña del Partido Republicano en el Senado pidió a los candidatos que rechazaran los intentos de regular el acceso al procedimiento.

Y es que una práctica clave en los tratamientos modernos de FIV es la de fertilizar varios embriones a la vez y solo implantar uno y es habitual descartar los embriones no viables o los que sobran.

Y muchos de esos mismos republicanos han copatrocinado una legislación que declara que la vida comienza en el momento de la concepción, sin exclusión alguna de la fecundación in vitro. Si se promulga, la legislación probablemente alteraría la forma en que se practica la FIV.

La lucha entre los legisladores conservadores para responder al fallo de Alabama resalta algunas de las consecuencias en el mundo real del impulso a la “personalidad” del feto desde el momento de la concepción.

Trump apoya la fertilización in vitro y pidió que se preserve el acceso al tratamiento en Alabama. Crédito: George Walker IV | AP

Algunos políticos republicanos han tenido dificultades para explicar por qué pueden no estar de acuerdo con el fallo de Alabama (incluso cuando dicen que creen que los embriones son bebés) o cómo protegerían a las clínicas de FIV de los riesgos financieros o legales del fallo.

Duckworth dijo que tres de los cinco embriones que se crearon durante sus tratamientos se consideraron inviables. Según las leyes de “personalidad”, descartar esos embriones podría considerarse homicidio o asesinato.

La cuestión ha surgido como un nuevo frente en la batalla por los derechos reproductivos desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe vs Wade en 2022.

“Donald Trump de repente apoya la FIV después de alardear, reclamar y atribuirse el mérito de la caída de Roe v. Wade. No se pueden hacer ambas cosas. Así que mañana descubriremos si algún republicano se presenta para bloquear el consentimiento unánime”, dijo Duckworth refiriéndose a la votación en el Senado.

