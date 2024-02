Fallece a los 31 años la cantante Cat Janice, quien pidió viralizar su música para ayudar a su hijo

La cantante estadounidense Cat Janice falleció el 28 de febrero, debido a un cáncer que se le detectó hace dos años. Ella escribió y grabó la canción “Dance You Outta My Head”, que se viralizó en TikTok el mes pasado.

Tras descubrir una protuberancia en su cuello, Janice (quien tenía 31 años) se sometió a cirugía, quimioterapia y radiaciones. En julio de 2022 le informaron que estaba libre de cáncer, pero a principios de este año ella informó a sus seguidores en TikTok que la enfermedad había regresado; fue entonces cuando decidió que todas las ganancias de las canciones que había grabado fueran transferidas a su hijo Loren, de siete años.

En un video, Cat anunció el lanzamiento de “Dance You Outta My Head” y escribió: “¡Quiero que mi última canción traiga alegría y diversión! Es todo lo que siempre he querido durante mi batalla contra el cáncer. Por favor, compartan esto, necesito dejárselo (a Loren). Si hay algo que necesitas saber es que la única opinión sobre ti mismo es tu opinión. Ámate a ti mismo y sé amable con los demás. Espero superar esto, pero si no, a todos, buenas noches”.

Días después “Dance You Outta My Head” se convirtió en un éxito en las listas de TikTok, Música Electrónica y Ventas Digitales de la revista Billboard. Ella celebró ese logro en su cuenta de Instagram: “TODOS USTEDES HICIERON ESTO. Me dieron mi sueño hecho realidad. Justo cuando más lo necesitaba. Todos ustedes me amaron y me devolvieron la vida y me dieron mi “un momento más de vida”. Cualquier cosa que Dios ponga en mi camino, sé que soy amada”. ❤️

El hermano de Cat anunció en esa red social que próximamente se darán a conocer de manera póstuma otras canciones que ella grabó desde que fue diagnosticada con sarcoma. Junto a una foto de Janice escribió un mensaje agradeciendo el apoyo del público a su hermana en los momentos más difíciles: “Esta mañana, desde el hogar de su infancia y rodeada de su amada familia, Catherine entró pacíficamente en la luz y el amor de su creador celestial. Estamos eternamente agradecidos por el gran amor que Catherine y nuestra familia han recibido durante los últimos meses. Cat vio cómo su música llegaba a lugares que nunca esperó y descansa en la paz de saber que seguirá manteniendo a su hijo a través de su música. Esto no hubiera sido posible sin todos ustedes”.

