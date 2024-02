Javier Aguirre le abre las puertas a las Águilas del América 

Javier Aguirre volvió a dar un golpe sobre la mesa en su carrera como entrenador. Al mando de un modesto Mallorca, el “Vasco” logró colarse a la final de la Copa del Rey. El estratega mexicano ha tenido una carrera muy destacada, pero reveló que aún le falta dirigir a las Águilas del América.

El “Vasco” es uno de los entrenadores mexicanos más respetados en la actualidad. Javier Aguirre cuenta con un gran repertorio en el fútbol internacional y actualmente puede levantar su primer título en el fútbol europeo. Sin embargo, el azteca tendría en mente volver a dirigir en la Liga MX, puntualmente al Club América.

“Por supuesto que sí, no se ha podido por diversas circunstancias, pero por supuesto que sí. Dirigir al América sería cerrar el círculo, pero entiendo que no es fácil, que los momentos no se han dado, cuando no he tenido trabajo ha tenido entrenador o finalmente se han decantado por otro entrenador cuando ha podido. Yo puedo entenderlo, soy un profesional y entiendo el romanticismo“, reconoció Aguirre en unas declaraciones difundidas por MVS Deportes.

No está de más recordar que Javier Aguirre ya estuvo en el radar de las Águilas del América. Con la salida de Fernando Ortíz, uno de los nombres que más sonó para dirigir al conjunto azulcrema fue el de Javier Aguirre. Sin embargo, en aquella ocasión el “Vasco” reconoció que no había recibido ningún acercamiento formal. Meses después, el azteca reafirmó aquel contexto.

“Nunca hablaron conmigo y esa es la parte que te puedo contar, que nunca hablaron conmigo; nunca entraron en contacto conmigo, directamente conmigo nunca, ningún directivo del América”, remarcó.

¿Javier Aguirre es un entrenador de club pequeño?

Los éxitos más sobresalientes de Javier Aguirre en los banquillos han sido con clubes de baja envergadura. El “Vasco” llega para gestionar crisis dentro de los clubes y termina con objetivos muy ambiciosos por sus buenos resultados.

El propio Javier Aguirre evaluó su estadía en clubes grandes. Entre ellos el azteca mencionó un par de procesos: con el Atlético de Madrid y con Rayados de Monterrey. Sin embargo, sus vitrinas no están repletas.

“A nivel clubes quizá solamente tuve clubes protagonistas al Monterrey y al Atlético de Madrid (Madrid) en horas bajas; con Atlético tuvimos la fortuna de volver después de 12 años a Champions, siete años sin UEFA, y con Rayados ganamos un título de Concachampions, pero siempre me han tocado caballos negros, esos que no son favoritos como Pachuca, Osasuna, Espanyol, Leganés, Zaragoza y ahora Mallorca“, explicó.

Javier Aguirre ha conseguido cinco títulos en toda su carrera como entrenador: un par con Al-Whada y uno con Rayados de Monterrey, Tuzos del Pachuca y una Copa Oro con la selección mexicana.

