La adaptación de Cade Cowell a la Liga MX y a México

Cade Cowell es uno de los fichajes más destacados de las Chivas de Guadalajara. Proveniente de la Major League Soccer, el mexicoamericano llegó a la Liga MX para demostrar su desequilibro en los costados. La adaptación de Cowell al fútbol mexicano ha sido bastante buena. “El Vaquero” busca adaptarse dentro de la cancha y también fuera de ella.

Una de las primeras críticas de la llegada de Cade Cowell a las Chivas de Guadalajara era su poca implicación con México. El Rebaño Sagrado solo tiene futbolistas mexicanos en su plantilla y Cowell aún habla español con fluidez. Sin embargo, el joven delantero no olvida sus raíces y esta transacción ha sido una buena oportunidad para reconectar con ellas.

“Es genial, estoy contento, estoy feliz de que mi familia se sienta de esa manera. No podía estar más orgulloso de representar ambas nacionalidades, la mexicana y americana, así que ha sido genial. Obviamente, nací en América (Estados Unidos) y he vivido allí toda mi vida, pero ahora finalmente llegué a vivir una vida diferente aquí, en donde mi abuelo nació, así que pude ver un poco de cómo es”, reconoció Cowell en una entrevista con Chivas.

La barrera del idioma había sido un problema en los primeros días de Cowell con el club. Sin embargo, el propio jugador ha mostrado la disposición de aprenderlo y sus compañeros dentro del club le han ayudado con esa tarea. El mexicoamericano continúa con su proceso de adaptación dentro del Rebaño Sagrado.

“Creo que, por un lado, me da algo que hacer aquí, cuando tengo mis clases en español o estoy estudiando Duolingo. Definitivamente algo que me tiene un poco ocupado. Y obviamente hablar con mis compañeros es siempre divertido, hacer un montón de preguntas (…) Creo que está bien. Estoy mejorando definitivamente. Obviamente, no estoy cerca de donde necesito estar, pero está bien”, dijo Cowell.

El cambio de Estados Unidos a México está influenciado por varias cuestiones culturales de las cuales Cowell necesita adaptarse. No solo se trata del idioma, la calidez de las personas y el ritmo dentro del engramado. La gastronomía también es un factor a tomar en cuenta, pero el mexicoamericano se ha adaptado muy bien.

“Antes de venir aquí, el pozole es mi platillo favorito mexicano por mucho. Pero obviamente hay un montón de deliciosa comida aquí. He probado un montón de cosas. He probado tacos de pastor, que me gustaron mucho. He probado un poco de lengua. Fue bueno. Me gustaron más los tacos de pastor, pero al menos he probado todo, pero el pozole es definitivamente mi favorito”, reconoció.

¿Cómo le ha ido a Cade Cowell?

Desde el punto de vista deportivo, Cade Cowell ha tenido un buen rendimiento en sus primeros partidos con las Chivas de Guadalajara de Fernando Gago. El Rebaño Sagrado ha empezado de buena manera el campeonato y el mexicoamericano ha tenido una buena participación.

El joven delantero de 20 años de edad ha jugado 7 partidos en la Liga MX. Durante esa cantidad de encuentros Cowell ha podido aportar un gol. Sin embargo, sus mejores actuaciones han sido en el plano internacional en la Liga de Campeones de la Concacaf.

El “Vaquero” ha jugado un par de partidos por la Concachampions y ha marcado dos goles además de conceder una asistencia. Estos registros se han producido en solo 69 minutos en cancha.

