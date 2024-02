Tuca Ferretti defiende al paraguayo Juan Escobar y aseguró que en Cruz Azul debieron respetar su jerarquía

El tema de Juan Escobar en Cruz Azul seguirá siendo tema recurrente y ahora en un nuevo capítulo, el analista de la cadena ESPN en México, Ricardo Ferretti aseguró en defensa del jugador guaraní después de escuchar las declaraciones en una entrevista de la misma empresa de televisión que le hicieron al ahora defensa del Toluca: “debieron respetar la jerarquía de Escobar”.

Cabría recordar que en su paso por Cruz Azul, el director técnico brasileño registró un saldo negativo con apenas seis victorias, cuatro empates y ocho derrotas en los 18 encuentros que dirigió a la escuadra cementera en uno de sus procesos de menor duración en la Liga MX:

El ex técnico siete veces campeón en la Liga MX con Tigres, Chivas y Pumas, también añadió sobre el tema de Juan Escobar: “los entrenadores en turno deben respetar a un jugador con esa misma jerarquía, pues la trayectoria, liderazgo, entre otros detalles, deben respaldar el trabajo de un futbolista”, precisó.

Juan Escobar rompió el silencio

Previo a las declaraciones de Ferretti, el zaguero de los Diablos Rojos, Juan Escobar decidió romper el silencio sobre los detalles de su salida en Cruz Azul y responsabilizó casi de todo el tema al director deportivo de la Máquina Celeste, el uruguayo Iván Alonso.

“En ningún momento dije que no me gustó la llegada de Martín Anselmi, siempre le dije a él y al director deportivo Iván Alonso, (esto lo saben el presidente y mis compañeros) que siempre hablé bien de él y del trabajo que hace de la mejor manera”, precisó.

Y añadió que: “Nunca condicioné eso, porque vi muchos comentarios que dicen que yo no quería competir por un lugar y es mentira. Por ahí, el director deportivo (Iván Alonso) tuvo un poquito más de culpa porque ya había arreglado eso con el técnico, ya había hablado con Anselmi, pero se dio otra situación que realmente me sorprendió y por eso se dio lo de salir del equipo. Sobre todo, porque era una cosa y terminó siendo otra. Yo no culpo nunca al técnico, pero el director deportivo sí, creo que tuvo más esa culpa de la forma en que salí”, resaltó el zaguero guaraní.

La salida de Juan Escobar del Cruz Azul sigue generando dimes y diretes en el entorno de la Liga MX. Foto: Rafael Vadillo/Imago7

Como se recordará el tema más comentado en el entorno de la Liga MX fue la supuesta indisciplina del paraguayo Juan Escobar cuando no aceptó jugar con el equipo alterno en un duelo de preparación y supuestamente exigió la titularidad acorde a sus blasones y trayectoria en la Máquina Celeste.

"Me dejaron un poquito mal parado", Juan Escobar y su salida de Cruz Azul😬😲https://t.co/LcZmFKbOAm #CruzAzul I #FutbolMexicano I #LoNuestroEsElFutbol — TUDN USA (@TUDNUSA) February 8, 2024

Al respecto, Escobar enfatizó que: “Lo más alejado de la realidad fue eso, siempre respeté al técnico y creo que en todo el asunto, quien tuvo más culpa fue el director deportivo”, finalizó.

