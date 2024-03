El show de Javier Aguirre que encantó en España

Javier Aguirre es un entrenador acostumbrado a ser el “salvavidas” de modestos equipos europeos. Sin embargo, esta función no tiene porqué ser tensa y no ser disfrutada. En la tanda de penales en las semifinales de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, el “Vasco” se robó las atenciones con su particular forma de ser.

El Mallorca es uno de los clubes que está peleando por no descender en LaLiga. A pesar de este presente, el conjunto de Javier Aguirre pudo hacerse fuerte en los enfrentamientos directos y hoy está en la final de la Copa del Rey.

🤔 ¿Está pasando? 👀 ¡LO ESTÁS VIENDO!



🎥 Nos colamos en el banquillo del @RCD_Mallorca para vivir y sentir la tanda de penaltis junto al gran Javier Aguirre.#LaCopaMola🏆 | #CopaDelRey pic.twitter.com/x8BthUb3XK — RFEF (@rfef) February 28, 2024

Antes de llegar a esta instancia tuvieron que superar a la Real Sociedad, uno de los clubes más importantes del fútbol español y que actualmente se encuentra compitiendo en los octavos de final de la UEFA Champions League.

La tensión era evidente durante la tanda de penales, pero Javier Aguirre tenía otros planes. El “Vasco” se mostró tranquilo, calmado y generó varias sonrisas con su particular forma de ser. Esta actitud ha sido motivos de elogios en España.

“Es algo que me sale espontáneo porque todas las tandas de penaltis son muy tensas: el míster dice quién quiere patear (…) Por supuesto que eso quita tensión, el míster es la imagen y el reflejo del equipo y si tú lo ves callado o en un rincón, mala pinta. Yo les dije que ya habíamos ganado empatándole a la Real en 120 minutos y les felicité por la Copa del Rey que habían hecho”, reconoció Aguirre en una entrevista para El Larguero.

😳 ¡Pillamos a Javier Aguirre viendo #LaIslaDeLasTentaciones🐍🍎!



😂 "Justo estaba con mi mujer ahora mismo viendo la Isla de las Tentaciones"



… y de paso @AlvaroBenitoV se lleva un capotazo



🇲🇽 Aguirre es un genio. pic.twitter.com/qag1IzHMMr — El Larguero (@ellarguero) February 28, 2024

¿Javier Aguirre podrá levantar la Copa del Rey?

Contra todo pronóstico, el Mallorca estará disputando la final de la Copa del Rey contra el Athletic Bilbao. El conjunto de Javier Aguirre está a un solo paso de conseguir alzar este importante trofeo. El “Vasco” confía en el subidón anímico de sus jugadores y ve posible esta hazaña.

“No lo sé, por los chicos sería un subidón total y después de eso cualquier cosa… después de tanto pelear por el descenso, en primera, en segunda. En este vestuario tengo más jugadores que han descendido que los que han ganado un título“, respondió.

En caso de poder ganar la Copa del Rey, este logro sería el primer trofeo en la carrera de Javier Aguirre en el Viejo Continente. El “Vasco” está cada vez más cerca de lograrlo. Este 6 de abril en el Estadio de La Cartuja, el Mallorca tendrá la oportunidad de seguir yendo contra todos los pronósticos y subirse a lo más alto del podio.

Sigue leyendo:

· “Fútbol tequila”, el estilo que Javier Aguirre imprimió en el Mallorca y los tiene en la final de la Copa del Rey

· Javier Aguirre le abre las puertas a las Águilas del América

· Javier Aguirre se rinde en elogios ante la temporada del Girona

· Jaime Lozano espera no cometer los mismos errores de Javier Aguirre al mando de la selección mexicana