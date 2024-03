¿Qué pasó con Egidio Arévalo Ríos? El legendario defensor uruguayo seguirá en México

Los futbolistas uruguayos generalmente tienen prolongadas carreras dentro del fútbol. Las grandes estrellas de dicha nación suelen tener carreras saludables que les permiten jugar durante varios años. Un viejo conocido de la Liga MX seguirá jugando, pero en La Liga Urbana Intermedia de Futbol de Mexicali: Egidio Arévalo Ríos.

El defendor de 42 años fue uno de los grandes referentes de la selección uruguaya en las últimas décadas. Arévalo Ríos dedicó gran parte de su carrera al fútbol mexicano con varios equipos de la Liga MX.

En mayo de 2022, el “Charrúa” colgó oficialmente sus botines al finalizar su carrera con el Sacachispas de Guatemala. Sin embargo, Arévalo Ríos no dejará de jugar fútbol profesionalmente. México sería su curioso destino.

Egidio Arévalo Ríos jugará en México

El próximo paso en la carrera del defensor uruguayo será con el club Esperanza Agrícola del balompié mexicalense. Desde el propio club han anunciado con entusiasmo la paulatina incorporación del defensor de 42 años.

”Me siento muy motivado y contento de poder tener en nuestra ciudad natal a jugadores de este nivel, aunque ya son ex profesionales, demostraron gran juego en su época más fuerte, esa calidad aún no la pierden y en la etapa de 40´s el estado físico es muy bueno”, dijo Rosendo Ponce, entrenador del club, en unas declaraciones recopiladas por Fútbol Total MX.

Sin embargo, el exjugador uruguayo no dedicaría la totalidad de su tiempo a este paso por el fútbol mexicalense. Egidio Arévalo Ríos jugaría solo en partidos importantes y que sean trascendentales para avanzar a instancias decisivas en la lucha por el campeonato.

”Hasta el momento lo que sabemos es que no podrá venir a todos los juegos por sus compromisos, pero esperamos contar con él en partidos importantes y sobre todo en liguilla”, agregó.

Sin duda alguna, la carrera de Egidio Arévalo Ríos fue muy provechosa en el territorio mexicano. El defensor uruguayo fue un “trotamundos” del fútbol y el México tuvo la oportunidad de jugar en varios clubes tales como: Rayados de Monterrey, San luis, Xolos de Tijuana, Tigres de la UANL, Club Atlas, Chiapas FC, Monarcas Morelia, Tiburones Rojos y Correcaminos.

El exdefensor sudamericano también jugó para otros clubes como el Paysandu, Bella Vista, Peñarol, Danubio FC, Botafogo, Palermo, Chicago, Racing, Libertad, Municipal, Sud América y Sacachispas de Guatemala.

