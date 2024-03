Miley Cyrus dice que “No tenía idea” del drama amoroso que envuelve a su mamá y a su hermana Noah

La familia de Miley Cyrus ha sido el foco de atención en los titulares de la prensa rosa en los últimos días, pero desafortunadamente no por una buena razón.

Según varios informes, se ha mencionado que el esposo de Tish Cyrus, Dominic Purcell, salió primero con su hija menor, Noah, y posteriormente con ella.

En agosto de 2023, Tish se casó con el actor de Prison Break y Miley Cyrus asistió. Sin embargo, US Weekly reseñó que Noah no asistió porque no estaba invitada a la boda y ese día subió una foto comprando en Walmart.

A pesar de todos estos acontecimientos, una fuente reveló a People que la cantante de Flowers admitió que no estaba al tanto del drama amoroso que involucra a dos miembros de su familia.

“Miley no tenía idea del drama con Dominic. Ni idea en absoluto”, dice el testigo a la revista. La declaración llega después de que reseñaron que Noah Cyrus confesó sentirse “ofendida” cuando Tish decidió casarse con el actor.

Miley Cyrus fue la madrina de la boda de su madre

Tish y su ahora esposo, Dominic Purcell, se casaron en el patio trasero de la mansión de Miley Cyrus el 19 de agosto del año pasado.

No solo eso, la ganadora del Grammy fue la dama de honor de su madre. La pareja se casó un año después de que Billy Ray Cyrus solicitara el divorcio en abril de 2022, esto después de haber compartido 28 años juntos.

Miley Cyrus junto a su madre Tish en los Grammy 2024. Madre e hija mantienen una buena relación. Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

La expareja comparte cinco hijos: Brandi, de 36 años; Miley y Noah; así como Trace, de 35 años, y Braison, de 29. Además, Billy Ray también es padre de Christopher Cody, de 31 años, fruto de una relación anterior.

¿Qué pasó entre Noah Cyrus y Dominic Purcell?

De acuerdo a los diferentes reportes, Noah Cyrus y Dominic Purcell salieron durante nueve meses en 2020 y su madre, Tish Cyrus tenía conocimiento de esto.

Nunca tuvieron una relación seria y se veían como “amigos como beneficio”, de acuerdo a lo citado por People.

Tish Cyrus, madre de la familia Cyrus, reveló en el podcast Call Her Daddy, el 7 de febrero. que su relación con el actor comenzó en 2022, a pesar de que este le había enviado un mensaje privado por Instagram en 2016.

Tras su divorcio, Tish contactó a Dominic y juntos salieron a cenar. En su primer encuentro, pasaron tres horas besándose y al día siguiente se dijeron ‘te amo’.

Desde entonces, tanto la madre como la hija han seguido caminos separados. Además, después del divorcio de Tish y Billy Ray Cyrus, cada uno de los cinco hermanos ha tomado partido por uno o por otro.

¿Cómo es la relación entre Noah y Miley?

Desde el inicio de su carrera Miley Cyrus ha demostrado su amor por su hermana Noah. Incluso, en su último disco Endless Summer Vacation, la artista le dedicó una canción a su hermanita: Thousand Miles.

En un documental para Disney, expresó que “Cuando escribí Thousand Miles, comenzó como una canción que dista mucho de la que está en el álbum. La escribí en 2016 ó 2017, justo después de que la hermana de una de mis mejores amigas se suicidara”.

Después confesó “Y no podía imaginarme no tener a mi hermana pequeña en mi vida, por eso compuse este tema, el cual nació originalmente como Happy Girl”.

