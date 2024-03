Sydney Sweeney desmintió los rumores de romance con Glen Powell

Sydney Sweeney desmintió los rumores de un romance entre ella y Glen Powell. Lo hizo de una divertida manera en su monologo en Saturday Night Live.

Este sábado, la actriz hizo su debut como presentadora de Saturday Night Live, donde usó su monólogo para desmentir los rumores que la vinculan con el actor Glen Powell, con quien protagonizó la comedia romántica Everyone But You.

Sweeney comenzó su intervención presentándose y haciendo algunos chistes sobre sí misma. “¡Estoy tan feliz de estar aquí! Mi nombre es Sydney Sweeney. Es posible que me hayas visto en Everyone But You o Euphoria. Definitivamente no me viste en Madame Web”, comenzó.

“Esta noche, estoy emocionada de que todos conozcan mi verdadero yo. Siento que la gente sólo me ve como la chica de la televisión que grita, llora y tiene relaciones sexuales; a veces son las tres cosas al mismo tiempo. Pero yo soy más que eso”, agregó.

‼️ #SydneySweeney aprovechó su momento en SNL para bromear sobre los rumores de que tuvo una aventura con su coprotagonista de Anyone Buy You, Glen Powell, mientras filmaba la comedia romántica. 😂pic.twitter.com/mg2aLTrNvf — Cinergia (@cinergiaonline) March 3, 2024

Tras explicar su plan de cinco puntos para empezar a actuar cuando era más joven, decidió abordar las especulaciones sobre su romance con Powell y ponerles fin de una manera divertida.

“El rumor más loco que tengo es que mientras filmaba Everyone But You estaba teniendo una aventura con mi coprotagonista, Glen Powell”, contó la actriz. “Eso obviamente no es cierto. Mi prometido (Jonathan Davino) y yo produjimos la película juntos y él estuvo allí durante todo el rodaje”, agregó.

En ese momento, Sweeney aseguró que Davino era el amor de su vida y pidió que lo enfocaran en cámara. “Sólo quiero que todos sepan que él es el hombre de mis sueños, y que todavía estamos juntos y más fuertes que nunca. Incluso, vino aquí esta noche para apoyarme. ¿Podemos pasar a él?”, pidió antes de que la cámara enfocara a Glen Powell en el público del programa.

“¡Ese no es mi prometido!”, gritó Sweeney mientras se reía. “¡Está en mi camerino! ¡Pero tenemos un gran espectáculo para ti esta noche!”, aseguró.

Tras el estreno de Everyone But You, surgieron una serie de rumores que aseguraban que Sydney Sweeney y Glen Powell tenían un romance. Las especulaciones aumentaron luego de que Gigi Paris, en ese entonces novia del actor, decidiera terminar su relación luego de tres años de noviazgo. Todo ocurrió en medio de la gira de prensa de la película a mediados de 2023.

La actriz de 26 años de edad saltó a la fama por su participación en la serie de HBO Euphoria, en la que interpretó a Cassie.

