¿Un presidente narco en México?

Dos reportes sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alegan que sus campañas presidenciales de 2006 y 2012 fueron investigadas por la DEA ante posibles nexos con el narcotráfico, pero ninguna fue concluyente.

Esos son hechos irrefutables, pero abrieron un intenso debate en México y desataron una campaña contra el mandatario también conocido como AMLO, quien en un acto de comprensible molestia reveló el teléfono de una periodista del New York Times, un acto innecesario dada la peligrosa situación que viven los periodistas en México.

Quien escribe obtuvo información del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca sobre investigaciones acerca de AMLO donde hubo una marcada insistencia: Estados Unidos no investiga al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

De los reportes publicados por ProPublica, Deutsche Welle, InsightCrime y The New York Times, el primero es el más serio, mejor investigado y editado. El autor, Tim Golden, y sus editores reconocen que hubo una indagatoria de la DEA, pero que no fue sustancial contra AMLO. En el argot judicial se diría que no hay evidencia “más allá de la duda razonable” que determine que López Obrador tiene nexos con el narcotráfico.

¿Es posible que EE.UU. abra una investigación en el futuro sobre AMLO? Todo es posible, depende de las agendas políticas también, pero responder esa pregunta es entrar en la especulación, aunque si queremos ir a ese terreno –dada la evidencia judicial y periodística– es más viable que el expresidente Felipe Calderón sea investigado por presuntos nexos con el narcotráfico. Su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, espera sentencia por narcotráfico y las recientes evidencias de fiscales revelan un comportamiento criminal que resulta imposible que su exjefe, Calderón, desconociera, sobre todo considerando el crecimiento del crimen organizado durante su sexenio. A eso abona la conveniente coincidencia de que Calderón decidiera residir en España, cuando comenzó el juicio a García Luna.

Hay quienes señalan que el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es claro ejemplo de que AMLO pudiera ser investigado –o ya lo esté siendo, a pesar de la negativa de EE.UU al respecto.–, pero dejan fuera elementos esenciales: uno de sus principales socios, Geovanny Fuentes Ramírez, fue sentenciado en EE.UU. por narcotráfico, igual que su hermano Antonio “Tony” Hernández. El juicio que el expresidente hondureño enfrenta es, incluso, una especie de réplica de los hechos expuestos contra su hermano.

Volviendo a Calderón, dada la evidencia en la corte de Nueva York contra su exsecretario de Seguridad Pública, es más creíble que EE.UU. lo investigue a él y pretenda juzgarlo, a que haya un acto similar contra AMLO.

Hay otros elementos a considerar. Si las proyecciones de las encuestas se confirman, Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México –un hecho histórico por sí mismo–, pero también un factor sine qua non en el debate sobre alguna investigación contra López Obrador, ya que –al ser allegada a López Obrador–, Estados Unidos evaluaría las implicaciones diplomáticas, económicas y de seguridad nacional que dicha persecución pudiera desatar.

Es esencial reafirmar: las implicaciones diplomáticas no serían el único motivo por el cual AMLO no pudiera ser investigado. De hecho, las revelaciones de la DEA confirman que no existe evidencia para sugerir una indagatoria adicional en su contra por nexos con el narcotráfico, pero volvemos a la pregunta esencial, ¿cuáles serían las consecuencias?

En cambio, si EE.UU. quiere dejar en claro que nadie está por encima de su ley en la lucha contra el narcotráfico, Felipe Calderón sería el objetivo perfecto, debido a las revelaciones en tribunales estadounidenses. ¿Es posible que ya exista una investigación en su contra? Tras consultar fuentes judiciales y políticas en Estados Unidos, la respuesta es sí, es posible.

Sigue leyendo:

• No hay evidencias contundentes de que campaña de AMLO recibió donaciones del narco, aclara periodista de ProPublica

• Estados Unidos cerró investigación sobre AMLO y supuesto dinero del narco a su campaña, indica fuente