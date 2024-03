CBP One: Los cambios que debes tomar en cuenta al momento de solicitar citas para ingresar a EE.UU.

Desde este lunes 4 de marzo, lo migrantes deben tomar en cuenta dos cambios importantes establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional al momento de solicitar citas a través de la aplicación CBP One.

De acuerdo con las autoridades, estos cambios buscan optimizar el sistema y mejorar la eficiencia en la gestión de citas para trámites relacionados con la entrada a territorio estadounidense.

El primer cambio importantes está relacionada con la cantidad de horas que los migrantes tendrán disponibles para realizar el procedimiento de solicitud de citas a través de CBP One. A partir de ahora, los solicitantes tendrán un periodo diario de 11 horas y 59 minutos para realizar sus reservas.

Esto quiere decir, que el proceso estará restringido para ser realizado únicamente entre las 12 del mediodía y las 11:59 de la noche, siempre tomando en cuenta en el horario de la costa este.

El segundo cambio se relaciona con las inscripciones de grupos de viaje. La nueva normativa establece que todos los miembros de un grupo deben compartir una dirección de destino común en territorio estadounidense para poder solicitar una cita de manera conjunta.

“A las 12:00 pm, hora del este del día siguiente, se asignarán citas de un grupo de usuarios registrados que solicitaron una cita el día anterior. Si recibe una cita, se le notificará alrededor de las 12:00 pm hora del Este, a través de la aplicación CBP One y por correo electrónico”, indicó la CBP en su página web.

Los solicitantes “tendrán hasta 23 horas para confirmar la cita completando una verificación de geolocalización para asegurar que te encuentras dentro del centro o norte de México y completando el proceso de captura de fotografías y detección de vida”.

El uso de la aplicación CBP One para programar citas en los puertos de entrada terrestres ha aumentado la capacidad de CBP para procesar a los migrantes de manera más eficiente y ordenada. Crédito: Gregory Bull | AP

En caso de no ser seleccionado para una cita a las 12 p.m. (hora del este), los solicitantes podrán realizar una nueva solicitud durante las 12 horas siguientes, desde las 12 p.m. hasta las 11:59 p.m. (hora del este) cada día, para ser considerados en la asignación de citas del día siguiente a las 12 p.m. (hora del este).

“CBP monitorea y evalúa continuamente la aplicación para garantizar su funcionalidad y protegerla contra malos actores. Se eliminarán los registros y cuentas que se identifiquen como fraudulentos“, agregó la agencia.

Aplicación CBP One para solicitar asilo en EE.UU.

Los no ciudadanos ubicados en el centro o norte de México que deseen viajar a los Estados Unidos pueden usar la aplicación CBP One de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. para enviar información con anticipación y programar una cita para ingresar al país a través de Nogales (Arizona); Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso (Texas); Calexico y San Ysidro (California).

Para acceder a CBP One primero se deberá descargar la aplicación en la App Store o Google Play. Una vez que se tenga en el dispositivo móvil, se tendrá que seleccionar la opción “Log in or Sign up”, que redirigirá al interesado login.gov, donde se puede crear una cuenta o iniciar sesión en una cuenta existente.

