Erling Haaland no escatima en halagos para Lionel Messi: “Es el mejor de siempre”

En la cabeza de Erling Haaland no hay ninguna duda. Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos y el delantero noruego no tiene ningún problema en expresarlo cuando le consultaron sobre el Balón de Oro 2023 y el premio The Best que conquistó el argentino por encima de él a pesar de su espectacular temporada con el Manchester City.

Este martes durante la rueda de prensa previa al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League que los Citizens van a disputar este miércoles ante el Copenhague en el Etihad Stadium, el espigado atacante fue tajante ante una pregunta sobre su opinión con respecto a los galardones que recibió el capitán del Inter Miami.

“Ganó esos trofeos y también ganó el Mundial. Es el mejor de siempre, al menos en mi opinión”, señaló Erling Haaland quien tuvo un espectacular desempeño durante la pasada temporada conquistando el triplete (Premier League, Champions League y FA Cup) con el Manchester City siendo él un jugador clave en esas conquistas gracias a sus 36 anotaciones.

El noruego Erling Haaland durante un momento del partido del fin de semana entre el Manchester City y Manchester United que ganaron los Citizens. Crédito: Dave Thompson | AP

“El Androide” también hizo referencia a las críticas que viene recibiendo esta temporada a pesar de que se mantiene como el máximo anotador en lo que va de la temporada en el campeonato inglés gracias a sus 18 anotaciones en 22 encuentros disputados ayudando a que el City se encuentre en el segundo puesto de la clasificación.

“El año pasado marqué 36 goles y fui el máximo goleador. Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que puedes pensar que está siendo una buena temporada o no para mí”, aseguró el delantero noruego quien viene de marcar un tanto en la victoria conseguida por el City en el derbi de Manchester (3-1) el fin de semana.

“Creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo. He fallado, he fallado muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará ¿Tengo que pensar en ello? No”, agregó el jugador que se encuentra en apenas se segunda temporada con el equipo dirigido por Pep Guardiola.

Erling Haaland disputó los 90 minutos en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Copenhague que ganaron los ingleses 3-1. Crédito: Alastair Grant | AP

Para finalizar, Erling Haaland destacó que viene trabajando y logrando mejoras en lo que respecta a su salud mental, un aspecto que es mucho mejor ahora a pesar de los constantes cuestionamientos y críticas que reciben los jugadores profesionales y además en su caso particular la alta exigencia que se pone él mismo.

“Podía empezar a llorar un montón si fallaba muchas ocasiones, así que he tenido que trabajar en ello. Ha sido un reto y creo que demando mucho de mí mismo y la gente me pide mucho también. Es algo en lo que trabajo”, cerró el noruego.

