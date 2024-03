Kylian Mbappé y Luis Enrique se enfrentaron cara a cara: “Puedo decir lo que me da la gana”

Los tiempos actuales en el París Saint Germain no lucen de la mejor manera posible y esto se ha intensificado desde que Kylian Mbappé anunció que pondría punto y final en su etapa como jugador de la entidad parisina una vez que su contrato finalice, lo cual será el venidero mes de junio del 2024.

El delantero francés se reunió con Al-Khelafi y dejó saber su intención de marcharse una vez termine sus compromisos contractuales con el club, y aparentemente esto fue tomado de la mejor forma por el dirigente, pero con la esperanza de poder retenerlo de una u otra forma, algo en lo que también intervino el jefe de estado, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, quien también se reunió con Mbappé.

Mbappé y Luis Enrique se reunieron para calmar las aguas

Mucho se ha dicho sobre una reunión entre el jugador y el técnico y es que luego de su más reciente ausencia en el 11 inicial del PSG, el delantero solicitó reunirse con Luis Enrique y ambos pudieron conversar sobre la situación actual que se vive en los camerinos del club que los involucra a ambos; de acuerdo a medios franceses, el técnico aseguró a Kylian que no jugaría en todos los partidos de la liga local dado que desea proyectar y preparar a la plantilla para cuando él se vaya.

Mbappé respondería dejando saber que desea dar el todo por el todo defendiendo los colores del PSG hasta el último día en que sea parte de la entidad parisina. Ahora queda ver cómo se darán las cosas en el partido de vuelta de los Octavos de final de la Champions League ante la Real Sociedad.

“¿Cómo se gestiona lo de Mbappé? Muy fácil. Yo asumo que me podéis preguntar y vosotros asumís que puedo responder lo que me dé la gana”, comentó en rueda de prensa.

“Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Quién sabe? ¿Por qué no?”, respondió al ser cuestionado si seguirá en Champions la misma política de cambios que en Ligue 1. Y en medio del revuelo, la Champions.

😅 Respuesta al más puro estilo Luis Enrique cuando le preguntan por Mbappé



📺 #Golazo pic.twitter.com/62h5zdFpgK — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) March 5, 2024

Aprender a hacer vida sin Mbappé en el París Saint Germain

El director técnico del PSG, el español Luis Enrique, parece haber tomado posición en cuanto a Mbappé y la manera en cómo lo va a utilizar por lo que reste de la temporada, y es que, en los últimos tres partidos domésticos de la entidad parisina, el delantero no ha completado ninguno de ellos y en uno ingresó desde el banquillo y en los otros dos fue cambiado cuando el PSG no estaba ganando el encuentro, algo que no solía suceder antes del anuncio de ‘Kiki’ sobre su ida buscando nuevos rumbos.

Sin embargo, todo tiene una razón de ser y no parece ser algo personal por parte de Luis Enrique, quien tiene bastante claro que el PSG “debe acostumbrarse a jugar sin él. ¿Cuándo jugará? Cuando lo considere oportuno, jugará; y cuando no, no jugará”, ya que “antes o después, pronto o tarde, esto -la marcha de Mbappé- va a ocurrir”.

Luis Enrique quiere compromiso con el club

El técnico tiene bien claro que la salida de Mbappé no debe significar una caída estrepitosa para el PSG, por lo que quiere que todos y cada uno de sus jugadores estén comprometidos y enchufados con la visión del club al 100%: “Quiero la máxima competitividad para la próxima temporada. Quiero que todos los jugadores titulares de este PSG piensen que es una gran oportunidad. Eso es lo que busco esta temporada y la próxima”, explicó sobre su idea a medio plazo.

🤔 MBAPPÉ o LUIS ENRIQUE, ¿quién tiene el PODER en el PSG?



💥 Lo estamos debatiendo en #SPORTPLUS. ¡VENTE! 👇



🟣 https://t.co/D7dqcx1x2q pic.twitter.com/fIahJTM60G — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 5, 2024

