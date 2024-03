Se reveló el nuevo pasatiempo del campeón de la NBA Manu Ginobili: “Esta es mi primera obra maestra”

Emmanuel ‘Manu’ Ginobili puso fin a una de las carreras más grandes, únicas y ejemplares del baloncesto a nivel mundial el pasado 27 de agosto del 2018; un total de 23 años como jugador activo le vieron convertirse en un referente en América Latina y en especial en la ciudad de San Antonio de la mano de los Spurs en la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA.

Logros más importantes en la carrera del argentino

Cuatro anillos de NBA con San Antonio Spurs (2003, 2005, 2007 y 2014), tres veces seleccionado al partido del All Star (2005, 2011 y 2015), una vez elegido como Sexto Hombre del Año de la NBA (2008), ganador de la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos (Atenas 2004), Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos (Beijing 2008), Medalla de Oro en el Campeonato FIBA Américas (2004 y 2011) y Medalla de Oro en el Campeonato Mundial FIBA (Indianápolis 2003).

Una nueva etapa en la vida de Ginobili

“Me siento estupendo y disfrutando de cosas que hace más de 20 años no podía hacer. Estoy bárbaro, no extraño por el momento y puedo estar en noviembre y diciembre en Bahía, algo que no podía hacer con tiempo desde el 94. Vengo a pasar el verano acá, hace mucho que no podía hacerlo, iré a Monte Hermoso, estaré en Bahía, iré a ver a mi familia política, un poco por todos lados y disfrutando el calorcito argentino, ya que siempre me tocaba julio o agosto”.

Ginobili continuó formando parte de San Antonio Spurs desde septiembre del 2021en la parte de la dirección técnica y además como asesor de operaciones y desarrollo de los jugadores más jóvenes y prometedores de la franquicia, trabajo que hace al lado de quien fuese su entrenador en su etapa como jugador activo, la leyenda viviente, Greg Popovich.

Ginobili ha sido claro en dejar saber que no extraña trabajar en el baloncesto como jugador, pero que si ama una nueva etapa en su vida en donde está experimentando y haciendo cosas que no pudo hacer por más de 20 años y las está viviendo al máximo. Ejemplo de ello fue como mostró en su cuenta oficial de Instagram a través de una de sus stories, el bahiense demostró sus dotes como artista con el pincel y el lienzo.

“Working on my first masterpiece” (Trabajando en mi primera obra maestra), escribió Ginóbili en una de sus dos fotos que compartió. En la primera fotografía se puede apreciar al ex escolta de espaldas, sentado frente a un tablero y un dibujo con una silueta de un animal. En la segunda se dejó saber que era una llama, a la que colocó el emoji de un gorrito y lentes de sol oscuros.

“Sotheby’s better be ready for this one” (Sotheby’s, mejor estate listo para esto), comentó en modo de mofa con relación a la casa de subastas, mayoritariamente de obras de arte y demás objetos coleccionables.

Nuevas aventuras y disfrute total

También se le ha visto a Manu jugando partidos de tenis con ex compañeros de equipo como lo son Tony Parker y Tim Duncan, los otros dos integrantes del denominado Big Three con quienes ganaron un total de 4 anillos en la NBA en San Antonio.

Manu también se toma tiempo para disfrutar de las horas libres viajando por el mundo: desde Puerto Pirámides en Chubut, hasta el Jardín de los Dioses en Colorado Springs, pero siempre teniendo tiempo y espacio para visitar y disfrutar de su Bahía Blanca natal y las playas de Monte Hermoso ubicadas a 100 kilómetros de allí.

