Selena Gomez niega que se vaya a retirar completamente de la escena musical

A principios de este año Selena Gomez sorprendió con unas declaraciones acerca de que se sentía cansada y que, después de grabar un álbum, probablemente optaría por seguir en la actuación. Eso desconcertó a sus fans, y ahora ha aclarado que no es su intención dejar el mundo de la música.

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, la artista de 31 años habló al respecto: “No es que sea algo como “no, nunca (a la música)”, es más bien que me gustaría explorar ese mundo (del cine y la televisión) un poco más y tener tiempo para hacerlo”.

El año pasado Gomez estuvo en Francia trabajando en una película y aprovechó para grabar poco a poco las canciones que integran su nuevo disco; sin embargo, aún no cuenta con una fecha exacta de cuándo será el lanzamiento. Hasta el momento, dos sencillos han sido promocionados: “Single Soon” y “Love On”.

“Supongo que es seguro decir que “Single Soon” y “Love On” podrían no reflejar realmente el proyecto en el que estoy trabajando. Tienen espíritu, pero estoy emocionada de explorar más estilos de música y creo que, con suerte, la gente se sorprenderá con el contraste. Me gusta estrenar canciones que amo y que me importan. Las lancé al mundo y luego viene el álbum completo”.

Precisamente en “Love On” Gomez colaboró con la cantante y compositora Julia Michaels, a quien conoce desde hace diez años: “No creo que exista un mundo en el que alguna vez yo comenzara a descifrar el código de un álbum sin Julia. Ella y yo tenemos esta conexión del alma en la que a veces experimentamos cosas en nuestras vidas al mismo tiempo. Ella es realmente capaz de conocer mi voz, y luego tratamos de hacer canciones que tengan un toque divertido y único”.

En su faceta como actriz Selena se encuentra muy ocupada preparando la cuarta temporada de la serie de televisión “Only Murders In The Building”, en la que comparte créditos con Steve Martin y Martin Short; también dio a conocer que protagonizará más capítulos de “Wizards Of Waverly Place”, la serie de Disney Channel que le dio fama mundial. Hace unos días, en una entrevista con Jimmy Kimmel, aclaró que “no se trata de un reinicio de la historia. Creo que va a ser una versión diferente. Será muy divertido. Estaba emocionada de traer de vuelta a los personajes”.

