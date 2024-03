Raro experimento: un hombre recibió 217 vacunas de Covid

Un alemán se ha convertido en el centro de atención mundial después de haberse sometido a un experimento único: recibir 217 inyecciones de la vacuna Covid-19 en un período de 29 meses, desafiando las recomendaciones nacionales de vacunación. Este hombre de 62 años, cuyo nombre se mantiene en privado según las leyes de privacidad alemanas, se convirtió así en un experimento ambulante sobre la respuesta inmune humana a dosis repetidas de la vacuna.

El caso, detallado en una correspondencia publicada en la revista Lancet Infectious Diseases, ha suscitado tanto intriga como preocupación entre la comunidad médica y científica. Aunque el hombre no experimentó efectos secundarios adversos, tampoco se observó una mejora significativa en su respuesta inmunológica.

El estudio revela que este individuo recibió 217 inyecciones de la vacuna Covid entre junio de 2021 y noviembre de 2023, con 134 de ellas confirmadas oficialmente por documentación del centro de vacunación y un fiscal. Las restantes 83 inyecciones fueron autoinformadas por el hombre.

El proceso de hipervacunación del hombre llamó la atención de los medios y las autoridades cuando alcanzó un ritmo casi diario en enero de 2022, recibiendo 48 inyecciones en ese mes solo. A medida que la situación se intensificaba, la Cruz Roja Alemana emitió una advertencia a otros centros de vacunación, instándolos a alertar a la policía si detectaban al hombre. Finalmente, en marzo de 2022, fue detenido en un centro de vacunación de la ciudad de Eilenburg bajo sospecha de vender tarjetas de vacunación a terceros.

El estudio revela que, a pesar de la exorbitante cantidad de inyecciones, el hombre no experimentó efectos secundarios notables relacionados con la vacuna. Además, no se ha registrado ninguna infección por Covid en él hasta la fecha, según pruebas de antígeno y PCR realizadas entre mayo de 2022 y noviembre de 2023. Sin embargo, los investigadores advierten que no está claro si su estado de salud está directamente relacionado con su régimen de hipervacunación.

El Dr. Kilian Schober, autor principal del estudio, enfatizó que este caso individual no puede generalizarse y que la hipervacunación no se respalda como estrategia para mejorar la inmunidad. Aunque el hombre recibió ocho formulaciones de vacunas diferentes, incluidas las de Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson y Sanofi, el estudio no encontró un efecto significativo en la calidad de su sistema inmunológico adaptativo.

La Dra. Emily Happy Miller, profesora de medicina y microbiología e inmunología en la Facultad de Medicina Albert Einstein, señaló que, si bien el caso es interesante desde un punto de vista científico, los estudios de casos individuales deben considerarse con cautela. Miller enfatizó la importancia de seguir las recomendaciones de salud pública basadas en ensayos de control aleatorios de gran tamaño.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan la vacunación contra Covid para todas las personas mayores de 6 meses, siguiendo los calendarios de vacunación establecidos. Sin embargo, las estadísticas muestran que menos de una cuarta parte de los adultos y solo el 13% de los niños han recibido la vacuna Covid más reciente recomendada por los CDC.

En resumen, este caso extraordinario destaca la necesidad de seguir las pautas de vacunación establecidas por las autoridades de salud pública y enfatiza que la hipervacunación no es una estrategia recomendada para mejorar la inmunidad contra el Covid-19. Mientras tanto, la investigación continúa para comprender mejor los efectos de las dosis repetidas de la vacuna en el sistema inmunológico humano.

