Biden se distingue de Trump en el Estado de la Unión: “No demonizaré a los inmigrantes ni separaré a las familias”

El presidente Joe Biden se refirió a la inmigración, uno de los puntos que han causado más críticas a su Administración, durante su discurso del jueves sobre el Estado de la Unión y señaló que su política migratoria no demonizará a los inmigrantes ni separará a las familias, en una clara diferenciación respecto a la política migratoria seguida por su predecesor en la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump.

“Esto es lo que no voy a hacer. No demonizaré a los inmigrantes diciendo que ‘envenenan la sangre de nuestro país’, como él mismo dijo. No separaré a familias. No prohibiré la entrada en Estados Unidos a la gente por su fe”, afirmó el presidente Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión.

Biden reiteró así la necesidad de que el Congreso apruebe un proyecto de ley bipartidista que, en su opinión, contribuirá a solucionar la crisis migratoria y reforzará la seguridad en la frontera, pese a que organizaciones humanitarias lo han criticado porque impone mayores restricciones a la admisión de inmigrantes indocumentados en la frontera sur del país, a cambio de que se apruebe un paquete financiero extraordinario que contiene además, asignaciones de ayuda a Ucrania, a Israel y otras partidas de gastos.

“Esto es Estados Unidos. Todos venimos de alguna parte, pero todos somos estadounidenses, Podemos pelear por la frontera o podemos arreglarla. Estoy preparado para arreglarla. ¡Mandadme la ley sobre la frontera ya!”, instó Biden a los congresistas.

El acuerdo bipartidista se hundió en el Congreso ante la oposición de los legisladores republicanos, empujados por Donald Trump y su rechazo público a ese pacto, y desde entonces han sido constantes los llamamientos de Biden para que ambas bancadas se unan y lo desbloqueen.

Siempre se esperó que el tema de la seguridad fronteriza fuera tenso en el discurso de Biden ante el Congreso.

Mientras Biden enumeraba las disposiciones del proyecto de ley de seguridad fronteriza del Senado, el principal negociador republicano, el senador James Lankford, sacudió la cabeza en señal de acuerdo.

Y luego el presidente Biden instó al Congreso a trabajar juntos para aprobar un compromiso de seguridad fronteriza. “¡Hagan este proyecto de ley!” dijo Biden, que incluso pidió a Trump que dejara de luchar contra un acuerdo. “Podemos hacerlo juntos”, dijo Biden.

