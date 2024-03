Kristen Stewart lució su atuendo más atrevido en la premiere de su nueva película

Kristen Stewart sacó su lado sensual en la premiere de su nueva película “Love Lies Bleeding”, uniéndose al grupo de famosas que han optado en los últimos meses por un look “sin pantalones”, y de paso causando asombro entre los asistentes.

La actriz de 33 años posó para los fotógrafos y presumió su atrevido outfit, compuesto por zapatos de tacón alto Chanel, pantimedias, un blazer y un minúsculo body negro de la firma Bettter. Después de la proyección optó por un atuendo mucho más casual.

Kristen lució su figura al usar un body negro de la firma Bettter. (Foto: Richard Shotwell/Invision/AP)

Con respecto a “Love Lies Bleeding”, es un thriller romántico dirigido por Rose Glass y cuyo argumento se desarrolla en los años 80. Stewart interpreta a Lou, la gerente de un gimnasio que se enamora de Jackie (Katy O’Brian), una fisicoculturista que planea viajar con ella a Las Vegas. Pero en el camino se interpone el padre de Lou (Ed Harris), causándoles grandes problemas.

Kristen fue entrevistada hace unos días por Screen Slam y habló sobre su trabajo en la película. Ella considera este personaje uno de los más interesantes que ha hecho: “Recientemente oí que Cillian Murphy decía que tienes que actuar durante 30 años para ser un poco bueno. No escuché más de la conversación, pero me identifiqué con eso. Me dije: ‘Dios, soy mejor’. Y cuando digo “mejor” no me refiero a que haya hecho un trabajo satisfactorio, es más en el sentido de que soy libre en los sets, sin sentir inhibiciones ni inseguridades…Mejoras cada día”. “Love Lies Bleeding” se estrena este viernes en Estados Unidos.

