Mariela Sánchez, ex de Cristian Castro, por fin destapó la causa de su separación

Lo que comenzó como una historia de amor sacada de un cuento, terminó en tremendo escándalo para el cantante Cristian Castro y su ahora ex pareja, Mariela Sánchez. Y es que a menos de cinco meses de haber iniciado su romance, decidieron ponerle fin de manera abrupta y por motivos que hasta el momento permanecían desconocidos.

Fue la propia agente de bienes raíces quien decidió romper el silencio y revelar que los motivó a darse un “adiós” definitivo y sin posibilidad de retorno. En una entrevista para el programa Intrusos (América TV), detalló la situación que habría creado una brecha entre ambos.

De acuerdo con Mariela Sánchez, lo antes mencionado por el cantante es cierto, la gota que derramó el vaso fue la ajetreada rutina a la que no le pudieron alcanzar el paso: “La vida del artista es muy complicada. Dura más la telenovela de todos los medios que lo que yo viví con él (…) Yo estuve con él 45 días, tengo 42 años. En esto, hay que quedarse con lo lindo de lo vivido”.

La argentina no se salvó de los cuestionamientos sobre el temperamento de Cristian Castro y si parte de su rompimiento se dio por presuntos celos: “Él tiene celos como cualquier persona y hubo una discusión y yo tomé la decisión de volverme”, respondió contundente.

Con respecto a una reconciliación, Mariela Sánchez indicó que esto es algo imposible: “No hay chances de volver. No va a pasar que me venga a buscar. Estoy segura. Yo nunca tuve nada malo de él. Sí, tuvimos una discusión fuerte a lo último, en la que él vio algo que no era y yo no lo pude sostener. Frente a esa reacción de una persona que ve una foto de 2022, porque son las historias que arma iCloud, no puedo sostener que piense que tengo una relación con alguien que no”, detalló.

Para finalizar su intervención, aseguró que a diferencia de lo que se dijo en algunos medios, su intención siempre fue seguir adelante y apoyar al hijo de Verónica Castro a pesar de las adversidades: “Yo puedo hablar por mí y yo siempre miré para adelante en esta relación, yo nunca me fijé de lo que me mandaban o de lo que lo acusaban”, dijo la ex pareja del cantante.

