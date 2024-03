Conoce a los ganadores de los Premios Razzies: El reconocimiento a las peores películas del año

Mientras que los Premios de la Academia de Cine honran a lo mejor del cine y celebrarán el drama histórico de ‘Oppenheimer’, la historia detrás de ‘Barbie’ más su éxito en taquilla, los Premios Razzies se centran en las peores películas, las menos vistas y las que fueron un desastre.

‘Expendables’ y ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’, la adaptación del clásico cuento ganó cinco “premios no deseados”.

La cinta de terror se quedó con los premios principales: ‘Peor Película’, ‘Peor Director’ y ‘Peor Guion’.

Mientras que los populares actores: Sylvester Stallone y Megan Fox, se llevaron los galardones por peor actor y actriz de reparto por ‘Expend4bles’.

Megan Fox también se quedó con el título de ‘Peor actriz principal’ por su participación en la cinta ‘Johnny & Clyde’, mientras que Jon Voight ganó en la misma categoría por su papel en ‘Mercy’.

Razzies 2024: Premio Redentor

Un momento crucial fue cuando le otorgaron a Fran Drescher, presidenta del Sindicato de Actores de Hollywood, el “Premio Redentor’ por su liderazgo durante la huelga de actores y guionistas de 2023.

“Su brillante guía del gremio de actores durante una huelga prolongada de 2023 con una conclusión exitosa”, de acuerdo a lo citado por Variety.

Los ganadores de los Razzies este año fueron anunciados por Mean Gays (Aaron Goldenberg y Jake Jonez), en una ceremonia virtual. Los comediantes afianzaron una alianza con los organizadores de los ‘Anti-Oscar’.

Lista completa de los ganadores de los Razzies 2024:

Peor película – “Winnie the Pooh: Blood and Honey”

Peor actor – Jon Voight – “Mercy”

Peor actriz – Megan Fox – “Johnny & Clyde”

Peor actriz de reparto – Megan Fox – “Expendables”

Peor actor de reparto – Sylvester Stallone – “Expendables”

Peor pareja en pantalla – Pooh y Piglet – “Winnie the Pooh: Blood and Honey”

Peor precuela, remake, rip-off o secuela – “Winnie the Pooh: Blood and Honey”

Peor director – Rhys Frake-Waterfield – “Winnie the Pooh: Blood and Honey”

Peor guion – “Winnie the Pooh: Blood and Honey”

Más sobre los Premios Razzies

Los premios Razzies, cuyo nombre original es Golden Raspberry, se originaron en 1981 y la idea surgió por parte del crítico y escritor de cine John J.B. Wilson, en compañía de Mo Murphy.

El objetivo de los premios es galardonar a las peores cintas del año desde la comedia. Y prefieren ser vistos como los ‘Anti-Premios’ o ‘Anti-Oscar’.

Por lo general, se celebran un día antes de la ceremonia de los Premios Oscar y tienen categorías similares dedicadas a los actores, actrices y guionistas.

A diferencia de los Oscar, los ganadores de los Razzies no reciben un multimillonario premio, se les otorga una frambuesa, que tiene una forma similar a una pelota de golf, y cuesta menos de $5.

El año pasado, en la lista de ganadores se incluyeron figuras como: Tom Hanks, Jared Leto, Machine Gun Kelly y Andrew Dominik.

En conclusión: Los dos grandes ganadores de los ‘Anti-Oscar’ 2024 fueron la actriz, Megan Fox y la película de horror de Winnie The Pooh.

Dicha película se estrenó el 15 de febrero de 2023 en Estados Unidos y estuvo dirigida por Rhys Frake-Waterfield. La cinta independiente contó con un presupuesto limitado, como confesó el director a Variety, la hizo con menos de $100 mil dólares.

Pese a esto, la segunda entrega de ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ se estrenó el 14 de febrero de este año.

