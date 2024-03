Premios Óscar 2024: Steven Spielberg el supersticioso, Zendaya, America Ferrera y otras anécdotas de los ensayos

HOLLYWOOD, CA – La gala de premios más famosa del mundo no se improvisa. De hecho, es la única -que sepamos- que exige a todos sus presentadores que se presenten a un ensayo el día antes. No importa que seas un actor famoso ganador de múltiples oscars o un director con varias de las películas más taquilleras de la historia.

Steven Spielberg apareció en el escenario del Dolby Theatre a las 9:15 am, vestido en jeans, zapatillas deportivas y una chaqueta verde para recibir explicaciones de los coordinadores. Desde el círculo central donde se situará el micrófono en el que se leerán los premiados, el legendario director hizo algo totalmente prohibido para el resto de los presentes: sacó su celular y fotografió el patio de butacas, lleno de cartones con los nombres y las fotos de las estrellas en el lugar en que cada una se sentará la noche del domingo.

Butaca en la que se sentará Bad Bunny durante la gala de los Oscars. Crédito: Al Seib / AMPAS | Cortesía

Minutos después Spielberg volvería al escenario, esta vez para anunciar los nominados y “entregar” la estatuilla de la categoría que le tocará presentar en la gala.

“And the Oscar goes to…”, un ocurrente Spielberg bromea con un nombre de un popular ganador de hacer años [No podemos decir quién, porque revelaríamos la categoría que presentará el director de “Tiburón”], entre las carcajadas de los presentes, que no son tan pocos si contamos el extenso equipo de producción, la docena de periodistas presentes y unos 100 invitados por la Academia que de pronto se sentaron en el nivel superior para disfrutar de los ensayos.

“Di por favor lo que pone en la tarjeta”, le pide el showrunner a Spielberg.

“No, porque da mala suerte”, responde el director.

“OK”.

Segunda vez que Spielberg se salta las normas. Segunda vez que nadie le va a llamar la atención, por supuesto.

Steven Spielberg durante los ensayos de los Premios Óscar en la mañana del sábado en el Dolby Theatre. Crédito: Al Seib / AMPAS | Cortesía

Zendaya, Kate McKinnon y America Ferrera

A las 9:25 am es Zendaya la que sale al escenario del Dolby Theatre.

En jeans, zapatos negros y un abrigo largo verde oscuro, la actriz de “Dune” presentó en solitario otro de los premios.

“And the Oscars goes to, for the shake of this rehearsal, to…”, Zendaya no se salta las normas y lee su tarjeta siguiendo las indicaciones al pie de la letra, advirtiendo que el nombre ganador no es real, sólo para el propósito del ensayo.

Zendaya se retira rápidamente. Su práctica ha durado menos de cinco minutos, pero ya ha cumplido con la tempranera exigencia de la Academia.

De pronto todo se para. El escenario se vacía y los presentes esperamos en el primer anfiteatro.

America Ferrera con una estatuilla similar a la que entregará el domingo por la noche en la gala… y que podría llevarse, ya que está nominada a Mejor Actriz de Reparto. Crédito: Al Seib / AMPAS | Cortesía

20 minutos después salen agarradas del brazo Kate McKinnon y America Ferrera, que presentarán dos premios. Como no podía ser de otro modo, su parte del guion incluye un chiste que hace reír a toda la audiencia. Será sin duda uno de los momentos más divertidos de la gala.

Kate McKinnon y America Ferrera presentarán juntas dos categorías. Crédito: Al Seib / AMPAS | Cortesía

Catherine O’Hara y Michael Keaton

Michael Keaton y Catherine O’Hara durante el ensayo del premio que presentarán en la gala. Crédito: Richard Harbaugh / AMPAS | Cortesía

El siguiente ensayo también será en pareja: Catherine O’Hara y Michael Keaton. Catherine O’Hara lee el “premiado” pero se le olvida advertir que es sólo para este ensayo. En el segundo premio presentado por ambos, Keaton comete el mismo “error”, además de que se traba leyendo el teleprompter. Por eso es una buena idea ensayar los Oscars aunque la mayoría de presentadores estén acostumbrados a los focos.

A las 10:20 am, diez minutos antes de lo que nos habían prometido, a la prensa se nos pide abandonar el Dolby Theatre. El resto del día quizá se ensaye alguno de los números musicales, que a los periodistas nunca nos dejen ver, como el The Fire Inside que interpretará Becky G. O incluso los monólogos de Jimmy Kimmel, quien presentará la gala por cuarta ocasión.

Ryan Gosling durante el ensayo de “I’m Just Ken”, una de las canciones nominadas, que interpretará durante la ceremonia. Crédito: Richard Harbaugh / AMPAS | Cortesía

Seguramente pasarán por allí también Bad Bunny y Rita Moreno. Pero no tuvimos la suerte de coincidir con ellos. El acceso que nos dan a la prensa es muy limitado en los días previos a la gran noche.

