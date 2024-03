Giselle Blondet habla como nunca antes sobre su salida de Nuestra Belleza Latina: “Fue muy duro”

Fue en el año 2007 cuando Giselle Blondet debutó como conductora de Nuestra Belleza Latina y dejó atrás su lugar como parte del elenco de “Despierta América”, causando opiniones divididas entre el público. Sin embargo, la famosa nunca tuvo duda que este proyecto traería a su vida muchas experiencias que recientemente compartirlo en una entrevista.

Durante su visita al pódcast de Rodner Figueroa, ‘Cara a cara con Rodner’, la presentadora puertorriqueña recordó con nostalgia cómo luchó “contra viento y marea” para poder hacer su sueño de realidad en dicho programa.

“Para mí era mágico, era el sueño de mi vida, lo que a mí me gusta, era como que estar con el público y estar con las chicas y apoyarlas. La gente decía que yo me había vuelto loca, primero por dejar Despierta América y segundo por estar al lado de unas chicas que todas decían ‘esas te van a quitar el trabajo, esas son las que te van a quitar el trabajo a ti’, Y mira, ¿sabes qué? Que me lo quiten porque es que hay un lugar, un día y una hora para todo el mundo, entonces yo no puedo basar mis decisiones y mi vida por el miedo a que alguien venga a quitarme el trabajo”, expresó Giselle Blondet.

De acuerdo con la famosa, para ella el paso del tiempo no afecta el aprecio que cultivó con cada una de ellas: “Yo me siento superorgullosa de todo lo que hacen mis reinas“, dijo la conductora de “La mesa caliente, “Me preocupo mucho cuando las veo, siempre estoy pendiente, me comunico con algunas de ellas a veces a través del Instagram, me gusta cuando me escriben”.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para Giselle Blondet, ya que recalcó que tener que decirle “adios” a este proyecto fue muy duro: “Sí, fue muy duro. Tanto que yo no sé si la gente sabe; Nelson, que en paz descanse, que se convirtió en el productor ejecutivo de ese show, cuando ya yo no estoy nosotros veíamos el show juntos en el teléfono y yo le daba mi opinión de las cosas y yo le decía ‘esto me encantó lo que hiciste, tú qué crees si haces esto o lo otro’. Mi mamá decía: ‘yo sabía que mi hija era loca, se lo dije que iba a perder ese trabajo y después ella viene y ahora también le da consejo’”, detalló.

Para finalizar, la boricua apuntó a que cada experiencia ha sido una oportunidad de aprendizaje y su paso por Nuestra Belleza Latina no fue la excepción.

“Siempre aprendes de los cambios, te vaya bien o te vaya regular con una decisión que tú hayas tomado uno siempre aprende. Pero en este caso una de las cosas que uno tiene que aprender y darse cuenta que uno no lo puede controlar todo, entonces lo que no está en tus manos, lo que tú no puedes controlar tienes que fluir y tienes que decir ‘no puedo hacer nada, voy a lo próximo, qué es lo que yo voy a hacer, hacia dónde voy’, y a veces nos hacen hasta un favor”, recalcó.

