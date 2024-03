María Chacón enciende las redes con un bikinazo desde la playa

Tremendo revuelo ocasionó la actor mexicana María Chacón luego de recurrir a su cuenta oficial de Instagram para compartir un carrusel de imágenes con el que documentó su más reciente escapada a la playa, y de paso, regaló taco de ojo a su comunidad digital.

Enfundada en un diminuto bikini color nude, la actriz que participó en melodramas como “Un refugio para el amor” y “¡Que madre, tan padre!” dejó saber que uno de sus lugares favoritos para salir de la rutina es la playa.

“Mentalmente aquí”, escribió María Chacón para acompañar las diversas fotografías que la muestran posando desde el balcón de su habitación mirando hacia el mar; todo esto mientras su despampanante figura queda al descubierto gracias a su elección de ropa de playa.

No pasó mucho tiempo antes de que la famosa se volviera el blanco de piropos por parte de sus fanáticos de “hueso colorado”, quienes no se pierden ninguna de sus publicaciones a través de dicha plataforma. Este cariño no solo se vio materializado a través de sus mensajes, también de los casi 123,000 likes que recaudó la publicación.

“Que hermosa estás”, “Preciosa bebé”, “Eres la mujer más hermosa de México”, “Cuerpazo, estás guapísima”, “Bellísima María”, “Toda una diosa”, “Omg María ya quisiera yo ese cuerpazo” y “No cabe duda que además de talentosa, preciosa”, son algunos de los comentarios que se leen bajo el post.

