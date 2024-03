Offset reflexionó sobre cómo ha sido su vida tras su separación de Cardi B

Luego de que su relación con Cardi B terminara, Offset está trabajando en mejorar su salud física y mental por sus hijos con la rapera, para ser un buen ejemplo para ellos.

Recientemente, el rapero tuvo una aparición en The Jennifer Hudson Show, donde contó cómo ha sido su proceso para dejar sus vicios.

“Al comienzo de mi carrera, era joven y estaba empezando a obtener algo de éxito por primera vez y bebía mucho. Y así, por un minuto, mi cerebro más joven me decía: ‘Esto es lo que me está dando la fuerza. Sazón para poner en las canciones’”, explicó Offset.

“Pero comencé a ver que esto afectaba a mi familia. Tengo cinco hijos. Soy un hombre adulto y debo cuidar la casa. Y vi que las personas que más me aman, como mi mamá, me decían ‘Oye hijo, eres más fuerte que eso. Tienes que deshacerte de eso’”, agregó.

Offset dice que ya está mucho mejor y más centrado desde que dejó sus vicios, algo que le abrió un mundo completamente nuevo.

“Pude hacer canciones duras y sentí que podía grabar durante el día y podía lograr más cosas y luego notaba que la gente me decía que mi actitud o cómo hablo es más claro o no parezco agitado”, contó. “Y me encanta esa sensación al escuchar eso de otras personas”, aseguró.

El rapero espera que ahora, que está compartiendo su experiencia, otros sigan sus pasos y se alejen de los vicios que los detienen.

“Esto es para todos los jóvenes que adquirieron un pequeño hábito del que necesitan deshacerse para convertirse en una mejor persona”, dijo. “Porque no es sólo para ti. Es para las personas que te rodean. Las personas que te aman”, agregó.

Offset es padre de de cinco niños. Kulture Kiari, de 5 años, y Wave Set, de 2, son fruto de su relación con Cardi B, mientras que Jordan, de 13 años, y Kalea y Kody, ambos de 8, son fruto de relaciones anteriores.

¿Por qué Cardi B y Offset terminaron su relación?

El año pasado, Cardi B y Offset pusieron fin a su relación tras siete años juntos.

En diciembre, Cardi B anunció en sus redes sociales que ella y Offset se habían separado. Lo hizo a través de un Instagram Live. “He estado soltera por un tiempo”, admitió la cantante.

“Pero he tenido miedo… No tengo miedo, simplemente no sé cómo decírselo al mundo. Pero siento que hoy ha sido como una señal”, agregó.

Cardi B y Offset se casaron en 2017 y desde entonces su relación ha estado marcada por altibajos. La primera vez que se separaron fue en 2020, cuando Cardi B solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”; sin embargo, se reconciliaron y la cantante descartó la separación.

Tras su separación, Cardi B y Offset pasaron Año Nuevo y Navidad juntos; sin embargo, la rapera se vio en la obligación de aclarar que no se ha reconciliado con el también rapero.

En ese momento, Cardi B también aseguró que ella y Offset aún se aman, pero tiene miedo de que si se reconcilian vuelvan a pelearse al día siguiente, porque considera que aún tienen problemas que deben solucionar como, por ejemplo, mejorar su comunicación. “No quiero continuar con ese ciclo”, dijo.

