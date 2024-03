Cardi B lanzó video musical de “Like What (Freestyle)” dirigido por su ex Offset

Esta semana, Cardi B lanzó su primer sencillo en solitario en tres años. Se trata de “Like What (Freestyle)”, que acompañó con un video musical dirigido por su ex, el rapero Offset.

El viernes, la rapero publicó el video de “Like What (Freestyle)”, que ya acumula más de dos millones de visualizaciones en YouTube, en el que luce una gran variedad de looks que acentúan sus curvas.

En los créditos del video se puede leer el nombre de Offset como director del videlo musical, en el que la rapera advierte que “este es sólo el comienzo”.

“Like What (Freestyle)” es el primer sencillo en solitario de Cardi B desde “Up” de 2021, que le valió su quinto éxito número uno en el Billboard Hot 100.

La colaboración entre Cardi y su ex se da luego de que ella desmintiera los rumores de reconciliación entre ambos.

En enero, tras pasar Año Nuevo y Navidad juntos, la rapera se vio en la obligación de aclarar que no se ha reconciliado con el también rapero.

En ese momento, la cantante le aclaró en sus redes sociales que, aunque tuvo relaciones sexuales con el rapero, siguen separados. “No considero que estemos juntos. La respuesta para volver a estar juntos no es pasar una buena noche en una discoteca y tener sexo toda la noche”, indicó la rapera.

Cardi B también aseguró que ella y Offset aún se aman, pero tiene miedo de que si se reconcilian vuelvan a pelearse al día siguiente, porque considera que aún tienen problemas que deben solucionar como, por ejemplo, mejorar su comunicación. “No quiero continuar con ese ciclo”, dijo.

La ex pareja de raperos ofreció un concierto en una discoteca en Miami por fin de año. Tras el show, la cantante reveló que ambos pasaron la noche juntos.

“Ambos estábamos en el mismo club y fue realmente incómodo. Como, yo estoy en mi sección, él está en su sección. Entonces es como, -Hombre, simplemente ven aquí. Relajémonos. Nos lo estamos pasando bien-“, dijo la cantante en un podcast sobre cómo se dio el acercamiento con Offset.

En ese momento, la rapera también dijo que no consideraba el encuentro con el padre de sus hijos como una reconciliación. “Quiero ser claro con ustedes porque están haciendo suposiciones y solo quería que lo escucharan de la boca del caballo. ¿Ayer estuve de fiesta con el padre de mi bebé? Sí. ¿Conseguí aquel **** anoche? Absolutamente, cariño”, dijo

La ex pareja también pasó Navidad juntos luego de tener una fuerte discusión en redes sociales. Ambos pasaron las festividades navideñas en la mansión de la rapera junto a sus dos hijos: Kulture y Wave.

En diciembre, Cardi B anunció en sus redes sociales que ella y Offset se habían separado. Lo hizo a través de un Instagram Live. “He estado soltera por un tiempo”, admitió la cantante.

“Pero he tenido miedo… No tengo miedo, simplemente no sé cómo decírselo al mundo. Pero siento que hoy ha sido como una señal”, agregó.

Asimismo, la intérprete de “Anaconda” dijo que quería comenzar el año “fresca y abierta”. “Tengo curiosidad por una nueva vida, por un nuevo comienzo. Y sí… estoy emocionada”, dijo.

Cardi B y Offset se casaron en 2017 y fruto de su relación tuvieron dos hijos: Kulture, de 5 años, y Wave, de 2.

