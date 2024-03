Renato Paiva crítica a Alexis Vega por bajo rendimiento en Toluca: “No está inspirado”

El Toluca empató 1-1 con Juárez este viernes en la fecha 11 de la Liga MX y uno de los señalados fue Alexis Vega, quien salió sustituido en el minuto 70, y sin mostrar buen fútbol.

Renato Paiva, técnico de Toluca, señaló que al atacante mexicano no está inspirado y que poner a Vega de ´9´ era para ver los estados de forma de los jugadores.

“Alexis Vega salió porque no ha estado muy inspirado. Se habla mucho del tema de por qué juega Alexis de ‘9’ y no juega ‘Gacelo’; yo tengo que gestionar momentos de forma. ‘Gacelo’ empezó el campeonato de titular, jugó y tuvo una racha peor de partidos. En eso tenemos que encontrar opciones porque Robert Morales está lesionado”, comentó Paiva.

Toluca se puso al frente en el marcador en el minuto 16 con gol de Jesús Ricardo Ángulo. Juárez empató con anotación de Aitor García en el minuto 39 que sentenció el empate 1-1 en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

“No teniendo a Robert Morales, un jugador como Alexis Vega que ya jugó como ‘9’ en México, no es una invención mía, juega en esa zona con determinadas características que yo quiero que él juegue y aprovechar con jugando con Angulo por detrás que es un creativo también y esa es la idea”, detalló sobre el planteamiento táctico.

Paiva aprovechó para dejar un mensaje que no jugarán los futbolistas solo por nombre y deberán ganarse su puesto en el campo.

“Los jugadores que no estén bien no van a jugar sólo porque es su nombre, sólo porque es este o aquel tiene que jugar, no, yo tengo que encontrar soluciones”, expresó.

¿Cómo queda Toluca en la tabla tras el empate ante Juárez?

Los Diablos Rojos del Toluca están ubicados en el quinto puesto de la tabla y cortaron la racha de tres victorias consecutivas.

El Toluca podría perder el quinto lugar si Tigres logra derrotar a las Águilas del América. Tigres tiene 18 unidades tras 10 jornadas disputadas en la Liga MX.

El club de Renato Paiva se enfrentarán a Pumas el próximo domingo en el Estadio Nemesio Díaz.

