Andre Ward cree que el legado de Canelo Álvarez se verá afectado si no enfrenta a David Benavídez

Andre Ward, excampeón mundial y comentarista de boxeo, cree que el legado de Saúl ‘Canelo’ Álvarez se verá afectado si no enfrenta a David Benavídez o a los mejores de la división de peso supermediano donde posee los cuatro cinturones.

En una entrevista con el canal de YouTube Breakfast Club Power, Ward expresó que Canelo Álvarez ha elegido muy bien a sus oponentes durante su carrera y en momentos cuando ya esos peleadores no estaban en la cima, por lo que el invicto Benavídez representa una amenaza para él.

“Absolutamente (afectará su legado el no pelear con Benavídez). En términos de su currículum, puedes mirar a los oponentes con los que luchó (…) Tiene 32 años y viene de dos derrotas. Tiene 35 años. Cuando peleó con Kovalev, Kovalev estaba cocinado. Él no era ‘The Krusher’, no era el tipo invicto. Había perdido eso. No estoy criticando, pero me pierdes cuando empiezas a decir: ‘Soy el mejor peleador del mundo’. Me pierdes cuando no peleas contra los mejores, pero dices que todos los demás tienen que pelear contra los mejores“, dijo.

Canelo Álvarez ha sido criticado por elegir a oponentes que puede vencer. Foto Cortesía: Amanda Wetscott/Showtime.

“Canelo es un peleador realmente bueno, pero no sabes lo bueno que eres hasta que peleas contra el otro mejor. No deberías pelear contra los mejores en cada pelea. Eso no es prudente y no es seguro. Necesitas peleas de puesta a punto. Necesitas ese tipo de peleas, pero cuando la mayoría de tus peleas son así. Vamos, hombre”, agregó.

Cabe destacar que desde hace más de dos de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y el Consejo Mundial de Boxeo tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, había declarado que el equipo del tapatío y el de Benavídez estaban en conversaciones, pero que no intervendrían hasta el mes de marzo cuando el mexoamericano será obligatorio y que dejarían que los promotores hicieran su trabajo. Poco después se anunció que el Monstruo Mexicano subirá a las 175 libras para disputar el título interino del organismo contra Oleksandr Gvozdyk y Jaime Munguía será el rival para el 4 de mayo del Canelo Álvarez, por lo que esa pelea está lejos de suceder.

David Benavídez solo quiere la oportunidad de pelear con Canelo Álvarez, no el dinero. Foto Cortesía: Amanda Wetscott/Showtime.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Sigue leyendo:

· Promotor de Jaime Munguía dice que no hay cláusula de rehidratación, pero sí de revancha con Canelo

· Jaime Munguía quiere que su pelea contra Canelo Álvarez quede en el recuerdo del boxeo en México

· “Mexicanos al grito de guerra”: Canelo Álvarez hace oficial su duelo contra Jaime Munguía el 4 de mayo