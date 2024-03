París Saint Germain quiere comprar a Lamine Yamal, promesa del Barcelona a quien comparan con Messi

El Fútbol Club Barcelona continúa restando distancia de puntos en LaLiga de España, intentando conseguir el campeonato de la misma cuando derrotaron por la mínima, 1 gol por 0 al Mallorca, en lo que fue la jornada número 28, en un duelo que dejó muchísimo de hablar no solamente por el resultado final, sino por el rendimiento de la nueva figura y promesa del Fútbol Club Barcelona.

Lamine Yamal se ha convertido en el nuevo jugador de la entidad catalán que promete ser el futuro del club y su rendimiento en el campo de juego habla por si solo, al punto que fue comparado con una de las más grandes figuras que ha vestido los colores blaugranas, Lionel Andrés Messi.

Yamal es pretendido aparentemente por el PSG

Lamine Yamal está en boca de todos y ha despertado el interés por varios de los clubes más grandes y poderosos de toda Europa. De acuerdo con información difundida por el diario Marca de España, el Barcelona habría rechazado una oferta millonaria del París Saint Germain quienes estaban dispuestos a pagar un total de 200 millones de euros por el extremo de 16 años de edad.

Hay que recordar además que el joven jugador español se encuentra protegido por una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, una cantidad de dinero impresionante que deja por sentado las altas expectativas puestas en él.

Con tan solo 16 años de edad Lamine Yamal comienza su propia historia en el fútbol profesional y las apuestas sobre el jugador son bastante altas, por lo que es un hecho que muchos ojos estarán siempre sobre cada uno de sus partidos y los rendimientos en los mismos.

🔴🔵 Todo lo que necesitas saber del caso Lamine Yamal



👉 La oferta de 200 millones del PSG y la repuesta del Barça



🗣️ Te lo cuenta @Luis_F_Rojo pic.twitter.com/0uqyDUYSYA — MARCA (@marca) March 9, 2024

¿Lamine Yamal el nuevo Lionel Messi en el Barcelona?

El director técnico mexicano Javier Aguirre, actual entrenador del Mallorca, no dudó en comparar a Yamal con Lionel Messi, palabras que captaron la atención de todos los medios presentes y que se hizo viral en las redes sociales.

“Me acuerdo la primera vez que vi a Lionel Messi, lo vi jugando en Sevilla hace 21 años. Mi ayudante me dijo: ‘Ven a ver a este’. Lo vi cinco minutos y era una rata”, comentó el técnico de 65 años, dejando en claro que las cualidades de agilidad y rapidez de Messi que hasta el momento Lamine ha demostrado tenerlas también. Aguirre continuaría comentando, “Y este pinta también para rata el sinvergüenza. Es jovencito, me imagino… sé que trabajan muy bien con la gente joven, que los procuran, que los cuidan, y si esto sigue así va a ser un jugador que va a dar muchas alegrías al Can Barsa como la del día de hoy”.

🤣 Aguirre: "A Messi lo vi ahí rápido como una rata… y Lamine Yamal apunta a rata también el sinvergüenza" pic.twitter.com/jDMOSPSolo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 8, 2024

El Barcelona promueve el talento formado en casa y con proyección

Aguirre destacó además lo que ha sido la cultura del FC Barcelona durante años sobre promover y darle la oportunidad de juego a la plantilla joven para proyectarlos y sean ellos mismos las bases del presente y futuro del equipo catalán, “De los 22 convocados había ocho provenientes de la cantera. Aquí lo hacen muy bien dando oportunidad a los más jóvenes”.

Xavi no apoya la comparación de Lamine con Messi

Xavi Hernández, actual entrenador del Barcelona y además ex compañero de equipo de Lionel Messi no gusta en lo absoluto de las comparaciones del argentino y la joven promesa española, si bien ha afirmado que “los dos son zurdos cerrados y esto nos puede llevar a compararlos, pero comparar a algún jugador con Messi nunca es bueno porque todos salen perdiendo, estamos hablando de que Leo es el mejor jugador de la historia”, fueron las palabras tajantes del director técnico culé.

💎 El Golazo de Lamine Yamal.



pic.twitter.com/6r95zVFoT9 — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) March 8, 2024

Sigue Leyendo:

La épica remontada del Inter Miami que tuvo como protagonistas a Lionel Messi y Luis Suárez

Argentina armará equipo con grandes estrellas para los Juegos Olímpicos 2024: ¿Messi, Dibu, Di María?

Javier Mascherano confirmó haber invitado a Lionel Messi para los Juegos Olímpicos París 2024