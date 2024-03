Cuatro adultos y un niño murieron en un avión que se estrelló contra una colina en Virginia

Autoridades informaron que cinco personas murieron, entre ellas un niño, luego de que un avión privado se estrelló cerca de la pista de un pequeño aeropuerto de Virginia y estalló en llamas mientras intentaba un aterrizaje de emergencia.

El bimotor IAI Astra 1125 se estrelló alrededor de las 3 pm del domingo cerca del aeropuerto Ingalls Field en el área de Hot Springs del condado de Bath, a unas 160 millas al noroeste de Richmond, de acuerdo con el medio de comunicación local WSLS.

El avión sucumbió en una carretera del aeropuerto, matando al piloto, al copiloto y a tres pasajeros, incluido un niño que se cree que tiene entre 5 y 7 años, según el medio.

Sus identidades aún no han sido reveladas.

La tripulación intentaba aterrizar debido a una emergencia, según Jeff Ford, presidente de la Autoridad Aeroportuaria del Condado de Bath, sin dar más detalles de qué se trataba.

La policía confirmó a WAFB que el vuelo procedente de Fort Lauderdale, Florida, no estaba programado para aterrizar en el aeropuerto.

“El lugar del accidente es pequeño, todo está quemado, lo que significa que los números de cola no son identificables”, dijo el sargento de la policía estatal Rick Garletts.

Además de la policía estatal, respondieron la Oficina del Sheriff del condado de Bath, Hot Springs Fire and Rescue, Falling Springs Fire and Rescue y Clifton Forge Fire and Rescue.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la Administración Federal de Aviación y la Policía Estatal de Virginia están trabajando para confirmar la trayectoria de vuelo del avión e identificar a las víctimas.

La investigación sobre el accidente está en curso.

Hace tan solo unos días, el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville informó que otras cinco personas murieron luego de que una avioneta se estrelló después de realizar un aterrizaje de emergencia cerca de la Interestatal 40 en Tennessee.

El avión monomotor se estrelló cerca de la I-40 East en la milla 203 en West Nashville, un vecindario a unas tres millas del aeropuerto John C. Tune, de acuerdo con las autoridades.

El portavoz de la policía, Don Aaron, dijo que la torre de control del aeropuerto John C. Tune recibió un mensaje alrededor de las 7:40 pm de un avión que estaba experimentando un fallo de motor y de energía, por lo que necesitaba aprobación de emergencia para aterrizar.

El aeropuerto aprobó que el avión aterrizara en una pista, pero el piloto informó por radio que no iba a lograrlo. Se estrelló a unas tres millas al sur del aeropuerto de aviación general, indicó Aaron.

Aaron señaló que ningún vehículo ni edificio fue alcanzado cuando el avión se estrelló. Todas las personas que fallecieron se encontraban dentro del avión.

