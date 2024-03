El gesto de Rudy Gobert que le costó $100,000

The Biggest “Criticizing The Official” Fines in NBA History. 💰



1. Rudy Gobert ($100,000)

.

.

2. Anthony Edwards ($40,000)

3. Paul George ($35,000) X2

4. Dillon Brooks ($35,000)

5. Draymond Green ($35,000)



These dudes aren’t afraid to call the 🦓’s out. pic.twitter.com/LfGFrNeMDj