Los tres aeropuertos en Estados Unidos con más rechazos de ingreso a extranjeros por “inadmisibilidad”

Aunque tengan visa de viaje a los Estados Unidos, miles de extranjeros son rechazados de ingresar al país en aeropuertos por “inadmisibilidad”.

Los tres aeropuertos con más rechazos mensuales son el de Miami, con 9,495 decisiones mensuales; seguido por el de Ft Lauderdale, con 5,261, ambos en Florida.

Mientras el JFK, en Nueva York, rechaza a 3,253 personas mensuales, según un reciente reporte del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) que opera en la Universidad de Syracuse con base en datos del año fiscal 2023.

Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) tienen discrecionalidad para decidir si una persona es “admisible” para ingresar al país y su decisión no necesariamente depende sobre que dicha persona represente un peligro a la seguridad nacional o tenga récord criminal.

“Cuando un agente fronterizo decide que alguien no es admisible, no significa necesariamente que una persona tenga antecedentes penales o sea un riesgo para la seguridad pública; más bien, a menudo significa que el individuo simplemente no tiene una visa vigente u otros documentos que cumplan con el estándar para hacerlos admisibles”, indica el reporte.

El reporte no aclara las diferencias de rechazo en aeropuertos internacionales con respecto a los puertos de entrada terrestres, ya que quienes llegan al aeropuerto necesariamente debieron tener una visa para abordar su vuelo.

El reporte indica que algunas personas que son consideradas “inadmisibles” pueden reclamar una protección bajo la figura de ‘parole’.

“Incluso si un agente fronterizo determina que una persona no es admisible, existen disposiciones en la ley que pueden permitir que esa persona ingrese físicamente al país”, dice el reporte. “Una de estas disposiciones, la libertad condicional [parole], permite al gobierno permitir que los no ciudadanos ingresen al país legalmente de forma temporal y potencialmente recibir autorización de trabajo”.

En total hubo casi 800,000 personas inadmisibles en puertos de entrada legales en EE.UU., pero la cifra es menos del uno por ciento del total de personas que agentes de CBP atienden anualmente con un promedio de 363.2 millones.

El incremento del 2022 al 2023 fue de casi 400,000 personas más procesadas por inadmisibilidad.

Los sectores de San Ysidro, California, y los de Browsnville, Hidalgo, El Paso y Eagle Pass, en Texas, son los otros puertos con más decisiones de inadmisibilidad.

Un fenómeno creciente

Los rechazos de inadmisibilidad han aumentado en los últimos 10 años, ya que por ejemplo en 2012 el único aeropuerto en los diez primeros lugares era el de Miami en la posición ocho con 366 rechazos mensuales; seguido en la posición 10 por el LAX, de Los Ángeles, California, con 339 decisiones de “inadmisibilidad”.

En 2017, el aeropuerto internacional de Miami se colocó en primer lugar de todos los puertos de entrada con 1,987 acciones de “inadmisibilidad”; el LAX de California se colocó en la novena posición con 574 casos.

En el 2023 la situación cambió, ya que LAX salió de la lista de los 10 primeros, pero ingresó el aeropuerto internacional de Ft. Lauderdale en Florida, en la posición cinco; seguido por el JFK en la posición ocho. El aeropuerto de Miami sigue en la cima de la lista.

