Aleska Génesis destapa cuál fue la razón detrás del fin de su compromiso con Nicky Jam

Si hay algo que está garantizado en el reality “La Casa de los Famosos”, son las polémicas y secretos revelados en los que los participantes se ven involucrados. Uno de los más recientes incluyó a la influencer y empresaria Aleska Génesis, quien contra todo pronóstico salió a hablar sobre su fallido romance con Nicky Jam, así como la razón por la que este llegó a su fin.

En una plática llena de emociones con “Melaza”, la famosa se sinceró sobre los problemas que hubo durante su romance con el puertorriqueño. Indicó que ambos tuvieron fallas y catalogó su relación como “tóxica”.

“Habíamos sido muy tóxicos el uno con el otro en querer tener todo el control, o sea, primero 24/7 juntos, segundo, teníamos nuestras ubicaciones”, detalló la influencer. “Él me revisaba el teléfono, yo le revisaba el teléfono, yo veía todo lo que le decían, él veía todo lo que me decían, entonces de alguna manera eso crea conflicto”.

Aleska Génesis añadió que a pesar del cariño que existió entre ambos, la situación los superó y se dieron cuenta que juntos solo sacaban inseguridades el uno en el otro.

“Supuestamente lo hicimos para tener confianza, pero eso genera desconfianza, me bloqueó a todos los hombres y él me dedicaba sus canciones, pero cuando veo que me etiquetan donde había 2 rubias dónde era mi puesto”, detalló durante su charla en el reality.

Si bien esta situación terminó por hacer que la relación llegara a su fin, destacó que este resultado la hizo buscar trabajar en sí misma para evitar que sus actitudes fueran en aumento.

“Era re toxica y por eso tuve que cambiar, tuve que hacer un proceso de sanación, él me pide perdón y me hice la del rogar. Nosotros nos queremos, pero sabemos que no funcionamos en ese momento”, dijo para finalizar.

