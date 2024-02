Así reaccionó Nicky Jam al enterarse que su ex Aleska Génesis pone orina en el café de sus parejas para “enamorarlos”

La nueva temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo ha dado mucho de qué hablar entre el público gracias a las confesiones que allí se han hecho. Una de las que más revuelo generó fue aquella en la que Aleska Génesis detalló tener un solución para enamorar a sus parejas: hacerles beber su orina dentro de su café.

Aunque la “táctica” de la influencer se viralizó en redes sociales, sobre todo entre los internautas, tremenda sorpresa se llevaron recientemente luego de que el propio Nicky Jam, quien mantuvo una relación con la joven, reaccionara al respecto.

Fue durante una entrevista con Enrique Santos que el intérprete de “Perro” no pudo evitar ser el blanco de cuestionamientos sobre este tema. Para sorpresa de muchos, el famoso se los como con mucho humor al momento de responder.

“Para, para por favor Enique”, gritó Nicky Jam al borde de una carcajada tras escuchar escuchar que la venezolana ponía cinco gotas de su orina en el café de sus novios bajo la premisa de que esto los hacía “enamorarse perdidamente”.

“Yo no tomo café”, aseguró el puertorriqueño. Y de acuerdo con el presentador del programa, esta habría sido la razón por la que Nicky Jam no cayó en las tácticas de la mencionada modelo.

Recordemos que fue durante su primera semana de estancia que Aleska Génesis se sinceró sobre su relación con el boricua, llenándolo de elogios a más no poder: “Nicky me dio mi lugar y me trató como una reina (…) En cada concierto me decía que era el amor de su vida, yo tenía la autoestima por el suelo”, dijo.

Por su parte, Nicky Jam le mandó un tierno mensaje con el que dejó ver que entre ellos no quedó ningún rencor: “Saludos para ella, que Dios me la bendiga. Soy un caballero, siempre voy a extrañar a la gente que ha estado en mi vida”, dijo para finalizar.

Seguir leyendo:

• Aleska Génesis habla sobre la supuesta brujería que le hizo a su ex Nicky Jam

• Aleska Génesis, ex novia de Nicky Jam, es detenida en México por presunto robo

• Nicky Jam rompe el silencio y revela cómo perdió más de 100 libras