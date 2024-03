Árbitro de la controversial semifinal Argentina-Brasil en Copa América 2019 confesó que hubo penal

La selección nacional de Argentina tuvo una Copa América Brasil 2019 bastante complicada y controversial, en lo que además fue el primer gran campeonato dirigido por el técnico Lionel Scaloni, en la que la escuadra albiceleste pudo obtener apenas la medalla de bronce al derrotar al seleccionado chileno en el partido definitorio del tercer lugar.

Pero a pesar de ello, las cámaras y los reflectores enteros se los llevó el partido de semifinales donde la selección de Argentina cayó derrotada 2 goles por cero ante el equipo local, Brasil, en un partido bastante controvertido especialmente por el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano.

“Hubo mucho revuelo porque perdió Argentina en ese partido y terminaron culpándome.El VAR no me llamó.



Si yo veía esa jugada sancionaba tiro penal.



Messi nunca me insultó ni fue grosero conmigo”.

Roddy Zambrano árbitro ecuatoriano

Enojos y disputas a más no poder

La molestia del conjunto argentino con el árbitro principal fue por el hecho de considerar que no le habían pitado a favor dos penales; una falta de Dani Alves sobre Sergio ‘El Kun’ Agüero dentro del área y además la que fue más escandalosa un codazo de Arthur sobre el defensa central Nicolás Otamendi, ambas acciones a juicio de Scaloni y su cuerpo técnico no fueron pitadas.

Luego de casi 5 años de dicho torneo, el árbitro principal de aquel partido habló por primera vez y comentó la razón por la cual no pitó la pena máxima y además dejó saber lo que le dijo Lionel Messi en ese mismo partido, después de finalizar el encuentro.

En diálogo con el canal de YouTube Federación Postera, Zambrano comentó lo siguiente: “En ese partido en realidad hubo mucho revuelo porque perdió Argentina. Y obviamente terminaron culpándome. Hubo una jugada de penal, que todo el mundo lo sabe. Fue penal, y yo no lo vi en la cancha. Y el VAR obviamente no me llamó. Entonces, en ese sentido, me dijeron puedes continuar y continuamos, como un juego normal”.

“Si lo hubiera visto, lógico que lo cobraba. Si yo veía esa jugada, yo sancionaba tiro penal. Lo sancionaba”, reconoció el colegiado. Además, comentó que ese fallo fue la principal razón por la cual estuvo alejado de competencias y partidos de alta relevancia: “Esa fue la jugada más trascendental y, obviamente, como Messi sabemos lo que es… Una palabra de él suena en todo el mundo. Hilaron por lo más fino, que fue el arbitraje. Y bueno, me sacaron. Ahora mira lo que es lindo del fútbol. Ahora tengo revancha y regreso como VAR”.

Zambrano reconoció su error sin ningún tipo de limitación

Zambrano había reconocido en aquel entonces algún error cometido en la decisión que tomaron en la terna arbitral al no haber pitado los penales, pero esta fue la primera ocasión en donde el colegiado habló sin ningún tipo de limitaciones.

Messi habló con Zambrano luego del resultado final

El árbitro además reveló una conversación que tuvo con el actual capitán de la selección nacional de Argentina: “Me dijo que las pequeñas las cobraba en contra porque Brasil era local, y todo eso. Pero nunca me insultó ni me faltó el respeto. Son cosas que se hablan dentro de la cancha, pero nunca fue grosero conmigo, ni nunca me insultó ni nada de eso”.

Messi se quejó de las decisiones arbitrales en dicho torneo

“Tengo mucha bronca. No merecía esa roja. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show”, había afirmado el capitán de la selección argentina durante la competición que tuvo como sede Brasil.

5 años después, el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano ADMITIÓ que debía haber cobrado penal en esta falta sobre @Notamendi30.



Nos recontra afanaron ese día. Tenía que ganar Brasil.



