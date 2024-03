El legislador Steve Cohen defendió la capacidad de Biden como presidente a pesar de su mala memoria

Después de escuchar como Matt Gaetz, representante republicano, llamó “senil” al presidente, el congresista por Tennessee salió en su defensa para indicarle que, pese su mala memoria, Joe Biden ha logrado resolver los problemas de la nación.

Luego de corroborarse que el fiscal especial Robert Hur evitó fincarle cargos al mandatario de la nación en el caso por su mal manejo de documentos clasificados, Matthew Louis Gaetz II señaló que la “teoría del cooperador senil” no resulta un argumento válido para evitarle una sanción a Biden.

“Es frustrante decir, bueno, a este tipo no lo tratan de la misma manera que a Trump porque el ascensor no va al último piso, así que no podemos demostrar su intención.

Y lo que estoy tratando de averiguar es si Biden está mintiendo o no porque todavía está tan senil que no ha leído su informe o si es un poco más astuto, un poco más tortuoso y, tal vez, un poco más intencional“, mencionó.

Al respecto, Steve Cohen, demócrata de 74 años, declaró que las expresiones empleadas por el congresista por Florida representan “una falta de respeto” hacia todas las “personas mayores con problemas de memoria”.

“Realmente me opongo a sus comentarios. Muchas personas mayores tienen problemas de memoria, pero no son seniles. Decir eso es vergonzoso. Joe Biden es un presidente competente y conoce los valores estadounidenses”, subrayó.

Lo cierto es que los republicanos, pero sobre todo Donald Trump han creado una campaña destinada a puntualizar cada uno de los desafortunados episodios donde Joe Biden se ha equivocado al citar a un personaje por otro o bien al mencionar fechas erróneas.

Joe Biden parece haber superado los ataques en torno a su edad e incluso señala que su experiencia es un valor adicional a tomar en cuenta durante un segundo mandato. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

No obstante, en el equipo de campaña del demócrata de 81 años han decidido darle la vuelta al problema y desde el fin de semana se enfocaron en proyectar un mensaje donde el presidente encara el problema al reconocer su edad, pero lejos de verla como un problema trata de acentuar que eso realmente podría una cualidad al estar al frente del gobierno en un segundo mandato.

Durante 60 segundos, el político de Scranton, Pensilvania, destaca en un anuncio de televisión la fortaleza de la economía estadounidense, la legislación promovida para reducir los precios de los medicamentos, la aprobación de una ley bipartidista de infraestructura y su compromiso de proteger la atención de la salud reproductiva.

“No soy un chico joven. Eso no es ningún secreto. Pero este es el trato: entiendo cómo hacer las cosas para el pueblo estadounidense.

Creo que el trabajo de un presidente es luchar por ustedes, el pueblo estadounidense, y eso es lo que estoy haciendo”, destaca parte de la declaración del presidente.

