El Vaquero Navarrete buscará el tetracampeonato ante Denys Berinchyk en mayo, según reportes

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete buscará coronarse tetracampeón mundial cuando enfrente a Denys Berinchyk en la disputa por el título de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 18 de mayo, según reportó Salvador Rodríguez de ESPN.

De acuerdo con el periodista, el Vaquero Navarrete y Berinchyk subirán al ring en San Diego, California, en un mes de mayo que se encuentra lleno de muchos combates emocionantes que sin duda los fanáticos del boxeo disfrutarán.

“Súmenle ‘Vaquero’ Navarrete vs. Denys Berinchyk a la agenda de mayo. Pelearán el 18 en San Diego por el vacante cetro Ligero OMB. El Vaquero busca el tetracampeonato mundial. 4 Canelo vs. Munguía, 6- Inoue vs. Nery, 11- Lomachenko vs. Kambosos, 18- Fury vs. Usyk y 18- Navarrete vs. Berinchyk”, escribió Chava Rodríguez.

Cabe destacar que la OMB ordenó la pelea el pasado mes de enero y que el cinturón de las 135 libras que estará en juego lo dejó vacante Devin Haney, exmonarca indiscturido, cuando decidió subir al peso superligero. Ahora, el Vaquero Navarrete y Denys Berinchyk, primer clasificado por el organismo en la categoría, deberán definir al nuevo campeón.

El Vaquero Navarrete subió por última vez al cuadrilátero en noviembre y empató con Robson Conceicao tras una reñida batalla en Las Vegas, cartelera que protagonizó Shakur Stevenson y Edwin De Los Santos. El mexicano venía de defender que en agosto de 2023 su título de peso superpluma de la OMB al derrotar por decisión dividida de los jueces a su compatriota Óscar Valdez.

De vencer al ucraniano, el Vaquero Navarrete entrará al selecto grupo de campeones mexicanos en cuatro divisiones que está integrado por Erik ‘Terrible’ Morales, Jorge ‘Travieso’ Arce, Juan Manuel Márquez, Leo Santa Cruz y Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En cambio, Denys Berinchyk ganó la medalla olímpica de plata en Londres 2012 y viene de vencer al sueco Antonio Yigit por decisión unánime también en agosto de 2023 y mantuvo su invicto en el deporte. El ucraniano quiere coronarse como campeón mundial por primera vez en su carrera ante el mexicano.

Denys Berinchyk celebra haber ganado la medalla olímpica de palata en los juegos de Londres 2012 en boxeo. Foto: Ivan Sekretarev/AP.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 28 años, mantuvo su cinturón de peso ligero junior de la OMB tras empatar con Robson Conceicao. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 39 triunfos, (31 por nocaut) una derrota y un empate. Por su parte, Denys Berinchyk, de 35 años. El ucraniano tiene marca de 18 victorias (9 por la vía rápida) sin ningún revés como profesional.

