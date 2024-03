Lily Allen dice que sus hijas “arruinaron” su carrera musical

La cantante Lily Allen comentó en una reciente entrevista que sus hijas “arruinaron” su carrera musical, pero que no se arrepiente de haber abandonado la industria, para darles lo mejor y no repetir lo que sus padres hicieron con ella.

Al ser entrevistada para el podcast de Radio Times, la artista de 38 años se sinceró y dijo lo siguiente: “Realmente nunca tuve una estrategia en lo que se refiere a una carrera, pero sí, mis hijas la arruinaron”. Luego de reír un poco, agregó: “Las amo y ellas me complementan, pero en términos del estrellato pop, ellas totalmente lo arruinaron. Me molesta mucho cuando la gente dice que puedes tenerlo todo porque, francamente, no puedes”.

Allen también comentó que es muy difícil seguir combinando una carrera como cantante, que implica compromisos y tiempo, con la vida familiar como madre: ¿Sabes? Algunas personas eligen sus carreras por encima de sus hijos, y esa es su prioridad, pero mis padres estaban muy ausentes cuando yo era niña, y siento que eso dejó unas cicatrices muy feas que no las voy a repetir en mis hijas. Así que opté por dar un paso atrás, y concentrarme en ellas. Estoy feliz de haberlo hecho”.

¿Quién es Lily Allen?

Lily Allen es hija de la productora Alison Owen y el actor Keith Allen. Comenzó su carrera en 2006, obteniendo sencillos de éxito como “Smile” y “LDN”, extraídos de su álbum Alright, Still. Tras nominar a varios premios BRIT y un Grammy lanzó dos años después It’s Not Me, It’s You, con el que siguió en el gusto del público. En 2014 abrió los conciertos de Miley Cyrus en la gira Bangerz, y cinco años después se retiró de la escena musical.

La cantante se casó en 2010 con el decorador Sam Cooper, con quien tiene dos hijas: Ethel Mary, de 13 años, y Marnie Rose, de 11. Tras su divorcio en 2018 ella comenzó una relación con el actor David Harbour (conocido por películas como “Black Widow” y “Violent Night”), con quien lleva casada cuatro años.

