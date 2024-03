Neve Campbell protagonizará la séptima película de “Scream”

La actriz canadiense Neve Campbell informó a través de su cuenta de Instagram que protagonizará la séptima película en la saga de “Scream”, que será dirigida por Kevin Williamson. La noticia es sorpresiva, ya que en 2022 ella decidió no interpretar en un sexto filme de esa serie el personaje de “Sidney Prescott” debido a que le parecía injusto el salario que le ofrecían.

Campbell, de 50 años, publicó una fotografía que muestra la primera página del guión, y la complementó con un largo mensaje: “Hola a todos. ¡¡¡Estoy muy emocionada de anunciar esta noticia!!! ¡¡¡Sidney Prescott regresa!!!! Siempre ha sido una maravilla y un honor poder interpretar a Sidney en las películas de “Scream”. Mi aprecio por estas películas y por lo que han significado para mí nunca ha disminuido. ¡Estoy muy feliz y orgullosa de decir que me pidieron, de la manera más respetuosa, que trajera a Sidney de regreso a la pantalla y no podría estar más emocionada! Bueno, en realidad podría”.

Hasta la fecha Williamson sólo ha dirigido una película (“Teaching Mrs. Tingle”, de 1999), y Neve resaltó su entusiasmo por trabajar a las órdenes del reconocido guionista: “Si bien he sido increíblemente afortunada de hacer estas películas tanto con el maestro del terror Wes Craven como con el maravillosamente talentoso equipo de Matt y Tyler, he soñado durante muchos años con lo maravilloso que sería hacer una de estas películas con Kevin. Williamson al mando. Y ahora está sucediendo: ¡Kevin Williamson dirigirá “Scream 7”! Este era su bebé y es su mente brillante la que soñó este mundo. Kevin no es sólo una inspiración como artista, sino que ha sido un querido amigo durante muchos años. Para los increíbles fans de “Scream”, espero que estén tan emocionados como yo. Nos vemos en el set, Kevin Williamson“.

Por su parte, Kevin escribió un mensaje en el que expresa su emoción por dirigir este proyecto: “Han pasado casi 30 años desde que mi primer guión, “Scream”, fue dirigido por el legendario Wes Craven. Nunca hubiera predicho en qué se convertiría, o que estaría dirigiendo la séptima entrega. Estoy abrumado por la gratitud y la emoción, y no puedo esperar para emprender este viaje con Neve y toda la familia “Scream” mientras traemos de regreso a Sidney Prescott en el próximo capítulo de la franquicia. Gracias a todos los fans. Ustedes son el regalo que sigue dando frutos”.

La película “Scream 6” se estrenó en 2023, con Melissa Barrera, Courteney Cox, Skeet Ulrich y Jenna Ortega en los papeles principales. Debido al éxito obtenido comenzó la preproducción de una séptima cinta, pero Barrera fue despedida debido a comentarios sobre Israel y Palestina que publicó en sus redes sociales; días después Ortega renunció al proyecto, argumentando que tenía compromisos laborales relacionados con “Wednesday”, la serie de Netflix que estelariza. Fue entonces cuando Neve Campbell declaró en una entrevista a Variety que no tendría inconveniente en volver a actuar en una películas de la saga, pero “bajo las circunstancias adecuadas”.

