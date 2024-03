Pierce Brosnan se declaró culpable de entrar a zona prohibida en Yellowstone

Este jueves, Pierce Brosnan se declaró culpable de entrar en una zona restringida del Parque Nacional Yellowstone. Ahora, el actor debe pagar la suma de 15.000 dólares, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Federal en el Distrito de Wyoming.

De acuerdo con Entertainment Weekly, la cifra que debe pagar Brosnan icluye una multa de 500 dólares, un pago de servicio comunitario de 1000 dólares al Yellowstone Forever Geological Fund, una tarifa de procesamiento judicial de 30 dólares y una tarifa de evaluación especial de 10 dólares.

A través de su cuenta de Instagram, Brosnan también se disculpó por ingresar a la zona restringida del Parque Yellowstone.

“Cometí un error impulsivo, uno que no me tomo a la ligera, al entrar en una zona termal cubierta de nieve en el Parque Nacional de Yellowstone para tomar una fotografía. No vi un cartel de ‘Prohibido el paso’ publicado (…) Lamento profundamente mi transgresión y ofrezco mis más sinceras disculpas a todos por invadir esta área sensible. Yellowstone y todos nuestros Parques Nacionales deben ser cuidados y preservados para que todos disfruten”, escribió el actor.

La declaración de Brosnan revoca una declaración previa de no culpabilidad que había presentado en enero, de acuerdo con The New York Times.

El diario neoyorkino, reseñó que la jueza federal Stephanie A. Hambrick desestimó otro cargo que Brosnan había enfrentado, de violar cierres y límites de uso, según muestran los registros judiciales.

Los documentos judiciales no detallaron exactamente cómo Brosnan había violado las reglas del parque cuando visitó Yellowstone el 1° de noviembre.

El año pasado, el actor de James Bond fue acusado por “desplazamiento a pie en todas las zonas termales y en el Cañón de Yellowstone limitado a senderos e infracción de los cierres y límites de uso”.

Semanas antes del incidente, en octubre, Pierce Brosnan estaba junto a Samuel L. Jackson filmando Unholy Trinity, que cuenta con varias tomas dentro del Parque Nacional de Yellowstone.

Yellowstone es considerado el primer parque nacional del mundo y es famoso por sus singulares características hidrotermales y geológicas.

En la página web del parque nacional, se aconseja a los visitantes seguir una serie de normas en torno a las zonas termales como, por ejemplo, no transitarlas después del anochecer. Tampoco está permitido nadar, sumergirse o bañarse en aguas que sean totalmente de origen termal.

Pese a las advertencias y recomendaciones, muchos turistas suelen romper las reglas y algunos tienen consecuencias mortales. Al menos 22 personas han fallecido por quemaduras sufridas en las fuentes termales del lugar.

Las temperaturas del agua en las fuentes termales de Mammoth Terraces alcanzan rutinariamente 71°C.

Seguir leyendo: