Daniel Bisogno perdió 17 kilos durante su hospitalización por infección pulmonar

Daniel Bisogno, reconocido conductor del programa “Ventaneando”, ha vuelto a su casa luego de un mes de hospitalización en terapia intensiva por enfrentarse a una infección pulmonar que casi le cobra la vida.

“La buena noticia del fin de semana es que Daniel Bisogno fue dado de alta, está en su casa, cuidado por un grupo de enfermeros, un terapeuta… Están con él en su casa viviendo los dos hermanos, para cualquier cosa que él necesite”, contó en su momento la periodista Pati Chapoy.

Y ha sido a una semana de solicitar su alta voluntaria que se revelaron varios detalles sobre cómo ha sobrellevado su regreso a “la rutina”. Estos no serían tan favorables como el público esperaba, pues de acuerdo con el reporte de Javier Ceriani y Elisa Beristain en el programa Chisme No Like, tuvo un aspecto muy desmejorado al salir.

Dentro de dicho show se destacó que el conductor perdió más de 15 kilos tras su hospitalización y que, contra las indicaciones del doctor, decidió apresurar su egreso del nosocomio por cuestiones económicas.

No obstante, la conductora del programa de espectáculos “Sale el Sol”, Ana María Alvarado, la causa de su alta médica y recuperación en casa sería el resultado de una fuerte depresión tras perder a su madre.

“Se tarda en ir al hospital, por eso se le complicó y acabó intubado; entonces ahora también por una desesperación se quiso salir, porque está tomando medicamentos para la depresión por la muerte de su mami que no la puede asimilar, y es muy entendible”, explicó la comunicadora.

Para finalizar, se reveló que el famoso se mantiene bajo un tratamiento integral que incluye: acompañamiento terapéutico, médico y físico, así como restricciones médicas para evitar una recaída.

