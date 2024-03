Abogado sale en defensa del aspirante al Senado “descubierto” buscando encuentros gais en línea

Charles Harder, abogado de Bernie Moreno, favorito en Ohio para contender por el Senado representando al Partido Republicano, salió en su defensa después de que al político se le señaló por presuntamente haber sido descubierto tratando de establecer encuentros gais a través de un sitio para adultos.

Moreno es un rico empresario que por segunda vez que se postula para uno de los escaños del Senado de Ohio y para ello ha invertido al menos $3 millones de dólares de su propio bolsillo para hacer campaña.

A principios de 2022, el millonario nacido en Bogotá, Colombia, declinó en favor de su compañero republicano JD Vance, quien finalmente triunfo en los comicios.

Sin embargo, de cara a las primarias republicanas a celebrarse en Ohio el 19 de marzo, Bernie Moreno podría superar en la boleta a otros dos aspirantes y la tendencia muestra que probablemente hasta al actual senador demócrata Sherrod Brown, pues cuenta con el respaldo de Donald Trump.

Lo controversial de su caso es que una investigación realizada por la agencia de noticias The Associated Press (AP) detectó un perfil del millonario republicano en Adult Friend Finder (AFF), una aplicación para encuentros casuales donde presuntamente buscaba “hombres para sexo uno-a-uno”.

Donald Trump respalda las aspiraciones políticas de Bernie Moreno quien luce como favorito para vencer a otros dos aspirantes republicanos al Senado. (Crédito: Mike Stewart / AP)

Al respecto, el abogado Charles Harder emitió un comunicado dirigido al diario The Hill, mediante el cual responsabilizaba a Dan Ricci, un expasante, de lo que calificó como una broma llevada a cabo en 2008.

“Hace 16 años un pasante de Moreno creó una cuenta en AFF, la cual abandonó rápidamente ese mismo día. Hemos proporcionado a AP una copia de una carta firmada de ese pasante, admitiendo esto, así como otra carta firmada de un exvicepresidente de la compañía del Sr. Moreno, confirmando el empleo de este pasante en el momento en que se creó la cuenta en cuestión.

La dirección de correo electrónico en cuestión no era la dirección de correo electrónico personal de Bernie, sino más bien una dirección de correo electrónico que aparecía en los sitios web y la documentación de la empresa y que era administrada por el personal. Varias personas tuvieron acceso a él, incluido este pasante.

Bernie Moreno no tuvo nada que ver con la cuenta de la AFF. Según los metadatos, la cuenta AFF ni siquiera se utilizó: no se enviaron comunicaciones ni contactos hacia o desde otras cuentas AFF, y no se cargaron fotos ni contenido. La cuenta AFF existe desde hace 16 años”, señala el documento.

De acuerdo con los registros de financiación de la campaña de Bernie Moreno, existe una donación de $6,599 dólares proveniente de Dan Ricci quien no hasta el momento se mantiene sin emitir ningún tipo de comentario respecto a la presunta broma que le jugó en el pasado al millonario.

