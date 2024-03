Celine Dion dice que está decidida a volver a los escenarios

Celine Dion quiere volver a los escenarios. Esta semana, la cantante de 55 años de edad expresó su deseo de volver a cantar y prometió que pronto lo haría.

En el Día de Internacional de Concientización sobre el Síndrome de la Persona Rígida, la cantante, quien fue diagnosticada con este trastorno en 2022, compartió una foto junto a sus tres hijos que acompañó con mensaje de esperanza a quienes como ella padecen SPS.

“Tratar de superar esta enfermedad autoinmune ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida, pero estoy decidida a volver al escenario un día y vivir una vida lo más normal posible”, escribió.

“Quiero extender mi aliento y apoyo a todos aquellos en todo el mundo que se han visto afectados por SPS. Quiero que sepas que puedes superar esto, ¡NOSOTROS podemos superar esto!”, agregó Dion en la publicación.

La cantante también agradeció a sus hijos por apoyarla durante todo este proceso con el SPS. “¡Estoy profundamente agradecida por el amor y apoyo de mis hijos, familia, equipo, y todos ustedes!”, aseguró.

El mensaje de Celine Dion llega en medio de su batalla contra el síndrome de la persona rígida, un extraño trastorno neurológico caracterizado por dolorosos espasmos musculares y rigidez, que le fue diagnosticado en 2022.

En febrero, la cantante hizo una aparición especial en la edición 66 de los Premios Grammy para presentar el premio al Álbum del Año, que se llevó Taylor Swift por Midnights.

En ese momento, la cantante de “My Heart Will Go On” subió al escenario de la Crypto.com Arena de Los Ángeles junto a su hijo René-Charles Angelil para presentar a los nominados.

Tras entregarle el premio a Taylor Swift, un supuesto gesto de la intérprete de “Red” hacia Dion generó polémica.

Al parecer, Swift “ignoró” a Celine Dion al recibir el premio; sin embargo, al poco tiempo, compartieron una foto juntas al bajar del escenario.

Documental sobre su vida con SPS

En enero, Celine Dion anunció que este año llegará a Amazon Prime Video el documental titulado I Am, que mostrará cómo ha sido su vida desde que le diagnosticaron síndrome de la persona rígida

“Los últimos dos años han sido un gran desafío para mí, el viaje desde descubrir mi enfermedad hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina. A medida que continúa el camino para reanudar mi carrera como cantante, me he dado cuenta de cuánto lo he extrañado, el poder ver a mis fans. Durante esta ausencia decidí que quería documentar esta parte de mi vida, para intentar crear conciencia sobre esta enfermedad poco conocida, para ayudar a otras personas que comparten este diagnóstico”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram en ese momento.

Aún no se conoce la fecha en la que se estrenará I Am, dirigido por Irene Taylor.

