Fan de Madonna en silla de ruedas no le molestó que la cantante le preguntara por qué no estaba de pie

Hace poco, Madonna –sin saber– criticó a una fan en silla de ruedas en uno de sus conciertos por no ponerse de pie; sin embargo, tras el error de la cantante, la fanática de la reina del pop no se ofendió por la equivocación de la intérprete de “Vogue”, quien al darse cuenta se disculpó.

En una entrevista con TMZ, Vanessa Gorman, la fan a la que se refirió Madonna en su concierto en Los Ángeles, dijo que Madonna no hizo el comentario con mala intención, sólo se equivocó. “Algunas personas están en sillas de ruedas y pueden ponerse de pie; ella no tenía idea de que yo estaba paralizada”, aseguró.

Aunque a Gorman le sorprendió que Madonna no notara que estaba en una silla de ruedas, puesto que era rosa brillante, celebró que la cantante se disculpara al darse cuenta que no podía ponerse de pie.

Recientemente, en uno sus conciertos, la reina del pop sin darse cuenta le preguntó a una fan en silla de ruedas por qué no estaba de pie y luego le pidió disculpas.

Madonna siendo Madonna, en pleno concierto le reclama a una fan por estar sentada durante su actuación, pero opssssss🤦 resultó ser minusvalida y no le quedó de otra más que pedirle disculpas y decirle que se alegraba de que estuviera ahi. 😳🤔🙈🤣🤣 pic.twitter.com/HiDKTWFCVp — Rosa Maria Pantin (@rosapantin1301) March 11, 2024

La semana pasada, durante su concierto en el Kia Forum en Los Ángeles, Madonna le llamó la atención a una fan por no ponerse de pie durante su show. “¿Qué haces sentada ahí? ¿Qué haces sentada?”, preguntó desde el escenario.

La cantante se acercó hasta el borde de escenario para ver a la fan y saber por qué no estaba de pie como el resto del público y se dio cuenta de la razón: estaba en silla de ruedas.

De inmediato, Madonna aceptó su error y se disculpó por su indiscreción. “Oh, está bien. Políticamente incorrecto”, dijo la cantante. “Lo siento. Me alegra que estés aquí”, agregó antes de seguir con el show.

En ese mismo show, Madonna sorprendió a sus fans al llevar como invitada especial a Kylie Minogue.

Minogue subió al escenario para cantar dos canciones junto a la reina del pop por primera vez.

“Sobre el tema de la supervivencia, me gustaría presentarles a una invitada muy especial que vendrá aquí y cantará conmigo. Su nombre es Kylie Minogue”, dijo Madonna a la multitud.

“Me estoy desmoronando. De todos modos, es un privilegio para mí estar aquí cantando contigo. Tú también eres una luchadora. Dios te bendiga. Nunca te rindas. Nunca lo hiciste”, le dijo a la cantante de 55 años de edad.

Madonna y Minogue interpretaron juntas “I Will Survive”, de Gloria Gaynor, y “Can’t Get You Out of My Head”, de Kylie.

Tropiezo en el escenario

Hace poco, Madonna sufrió un tropiezo en su show Seattle: uno de sus bailarines la dejó caer sobre el escenario por accidente.

La cantante se cayó de una silla mientras uno de sus bailarines la arrastraba por el escenario mientas cantaba “Open Your Heart”, de acuerdo con los videos publicados en redes sociales.

La cantante se tomó el accidente con humor y supo salir airosa de la situación. Tras caer al piso, Madonna soltó una carcajada, espero unos segundos y se levantó rápidamente para continuar con el show.

Seguir leyendo: